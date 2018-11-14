"Барселона" и Месси - лидеры по зарплатам

Журналист Танкреди Палмери опубликовал топ-10 самых высокооплачиваемых футболистов мира, основанный на его данных.
Самым высокооплачиваемым игроком мира Палмери называет форварда «Барселоны» Лионеля Месси. В топ-3 вошли также Криштиану Роналду и Неймар.
Примечательно, что в топ-10 попали пять игроков, выступающих в азиатских лигах.
1. Лионель Месси («Барселона») – 40 миллионов евро
2. Криштиану Роналду («Ювентус») – 31 млн
3. Неймар («ПСЖ») – 30 млн
4. Андрес Иньеста («Виссел Кобе») – 25 млн
5. Оскар («Шанхай Теллэйс») – 24 млн
6. Алексис Санчес («Манчестер Юнайтед») – 22,5 млн
7. Антуан Гризманн («Атлетико») – 20 млн
8. Халк («Шанхай Теллэйс») – 20 млн
9. Хавьер Маскерано («Хэбэй Чайна Форчун») – 19 млн
10. Габи («Аль-Садд») – 19 млн.
По итогам сезона-2017/18 больше всех в мире на зарплаты и бонусы потратила «Барселона» – 487 миллионов евро.
Ведомость каталонцев, по сравнению с сезоном-2016/17, выросла на 147 миллионов евро (43%). Зарплаты в «Барселоне» в сумме выросли на 89 миллионов, а бонусы – на 44 миллиона.
Клуб потратил на зарплаты 70% доходов (годом ранее было 52%). За четыре года зарплатная ведомость в «Барселоне» увеличились более чем в два раза.
Топ-15 клубов самыми высокими зарплатами (за два сезона – 2016/17 и 2017/18):
1. «Барселона» – 487 миллионов евро
2. «Реал» – 395 млн
3. «Манчестер Юнайтед» – 337 млн
4. «Манчестер Сити» – 296 млн
5. «ПСЖ» – 272 млн
6. «Бавария» – 265 млн
7. «Ювентус» – 259 млн
8. «Челси» – 256 млн
9. «Ливрпуль» – 241 млн
10. «Арсенал» – 232 млн
11. «Боруссия» Дортмунд – 187 млн
12. «Атлетико» – 178 млн
13. «Интер» – 156 млн
14. «Тоттенхэм» – 148 млн
15. «Лестер» – 131 млн
В Испании, в топ-5 команд с самыми высокими зарплатами также входят «Севилья» (100 млн) и «Валенсия» (79 млн). Меньшего всех на зарплаты тратят «Леванте» (17 млн), «Леганес» (13 млн) и «Жирона» (9 млн).