Видео: задержаны главные мастера закулисных махинаций наркорынка Харьюмаа

Согласно подозрению, задержанные люди замешаны в десяти преступных эпизодах, через них прошло более 900 граммов кокаина и 28 килограммов марихуаны, сообщает Postimees.

В процессе уголовного производства были установлены входившие в преступную группировку люди, у каждого из которых была своя роль. Главари организовали доставку наркотических веществ в Эстонию и процесс движения денег.

Хранение и упаковка наркотиков происходили в арендованном для этих целей доме, где в ходе осмотра было обнаружено более 13 килограммов марихуаны. Для передачи наркотических веществ использовались курьеры. У задержанного продавца наркотиков изъяли более шести километров марихуаны, а при обыске - 10 000 евро и легковой автомобиль.

По словам руководителя наркотической службы Департамента полиции и погранохраны Рауля Коппельмаа, слежка была масштабной и сложной.

«Собранных в ходе производства доказательств было достаточно, чтобы задержать преступников непосредственно в момент совершения преступления. Речь идет о крупных в масштабах Эстонии снабженцах, прекращение деятельности которых служба по борьбе с наркотиками Налогово-таможенного департамента ставила для себя одной из важнейших целей в этом году», - добавил Коппельмаа.

Помощник прокурора Государственной прокуратуры Райго Аас объяснил, что задержанные - это люди, которые в существенной степени снабжали наркорынок Харьюмаа. «Учитывая, что совершение наркопреступлений стало для них стилем жизни, прокуратура ходатайствовала об аресте подозреваемых на время досудебного расследования», - добавил прокурор Аас.