Таллиннка полностью оправдана по обвинению в убийстве сожителя

Согласно обвинению Пыхьяской окружной прокуратуры, в октябре прошлого года 53-летняя ранее не судимая женщина нанесла удар ножом в область шеи своему 44-летнему сожителю, в результате повреждения сонной артерии тот скончался на месте.

Суд счел, что в данном случае следы преступления были уничтожены, но не по вине Назаровой: так, на место происшествия приехала скорая помощь, которая не установила, что потерпевший убит, а указала, что причина смерти неизвестна; семейный врач, несмотря на то, что причина смерти неизвестна, не отправил тело на вскрытие, и в итоге труп был отправлен на кремирование; не отреагировала на убийство и полиция.

Прокуратура сочла доказательством вины женщины то, что на ее рубашке были следы крови, однако осталось непонятным, чья именно это кровь: так, на найденной в квартире наволочке обнаружили следы крови сына обвиняемой, поэтому нельзя исключать, что на рубашке были пятна крови вовсе не жертвы, отметил суд.