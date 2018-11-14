Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Кипр за 30 евро!
14 ноября 2018, 10:43
Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, hetked.ee, lentodiilit.fi и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна на Кипр начиная с 30 евро
Туда-обратно из Таллинна в Южную Францию (Марсель или Тулуза) начиная со 142 евро
Туда-обратно из Таллинна в Бангкок начиная с 431 евро
Туда-обратно из Риги на Тенерифе начиная со 103 евро
Туда-обратно из Риги в Барселону начиная с 16 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Тель-Авив начиная со 129 евро
Туда-обратно из Риги в Эйлат начиная с 19 евро
Распродажа Ryanair: билеты из Таллинна и Риги начиная с 7,82 евро