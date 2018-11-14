Ср, 14.11.2018
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Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Кипр за 30 евро!

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Кипр.

ФОТО: PantherMedia / Scanpix

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee, hetked.ee, lentodiilit.fi и secretflying.com.

Туда-обратно из Таллинна на Кипр начиная с 30 евро

Туда-обратно из Таллинна в Южную Францию (Марсель или Тулуза) начиная со 142 евро

Туда-обратно из Таллинна в Бангкок начиная с 431 евро

Туда-обратно из Риги на Тенерифе начиная со 103 евро

Туда-обратно из Риги в Барселону начиная с 16 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Тель-Авив начиная со 129 евро

Туда-обратно из Риги в Эйлат начиная с 19 евро

Распродажа Ryanair: билеты из Таллинна и Риги начиная с 7,82 евро

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