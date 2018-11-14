Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Кипр за 30 евро!

Туда-обратно из Таллинна на Кипр начиная с 30 евро

Туда-обратно из Таллинна в Бангкок начиная с 431 евро

Туда-обратно из Риги на Тенерифе начиная со 103 евро

Туда-обратно из Риги в Барселону начиная с 16 евро

Туда-обратно из Хельсинки в Тель-Авив начиная со 129 евро