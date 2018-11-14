Кризис в полиции: сотрудники разбегаются кто куда

Руководитель Пярнуского отдела полиции Андрес Синимера (48) служит стране с самого восстановления независимости. Он в прямом смысле слова стоял под дулом бандитских пистолетов и очень долго руководил отделом. И хотя Синимери достаточно молодой мужчина, через два года появится возможность уйти на пенсию и у него.

«Здесь многие ждут выхода на пенсию», - признается он. В этом нет ничего удивительного, поскольку спецпенсия позволяет 50-55-летним полицейским возможность найти работу в другой сфере деятельности, получать там большую зарплату и, что важно, - еще и 800 евро в месяц пенсии. А если останешься на службе, спецпенсию не получишь. Таким образом, уход из полиции – это экономически разумное решение.

«Я так далеко не заглядывал, но я явно останусь на службе», – рассуждает Синимери. Департамент полиции и погранохраны прогнозирует, что около 900 человек думают иначе и, скорее всего, уйдут. «Проблемы с комплектацией штата весьма вероятны», – говорит руководитель отдела полиции.

Разрыв только увеличивается

В ближайшие годы на пенсию уйдет почти треть всего коллектива Департамента полиции и погранохраны. А молодежь в это время в достаточном количестве не придет, разрыв между числом уходящих и приходящих только увеличивается. Средний возраст сотрудников полиции повышается. При этом ряды и так не очень плотные: сейчас существует 150 вакансий. Конкурсы проваливаются один за другим, поскольку подходящих кандидатов не хватает.

Полицейских все меньше можно встретить как в конторах, так и на улице. Прежде всего, не хватает следователей и патрульных. При необходимости департамент будет стягивать силы из сфер, не отвечающих за предотвращение реальной угрозы человеческим жизням и реагирования на них: например, увеличатся очереди за паспортами. По словам заместителя генерального директора полиции Яанне Пикма, для решения кризисов в дальнейшем полиции придется привлекать все больше людей, у которых нет специального образования.

Министерство внутренних дел под руководством Андреса Анвельта весной этого года предложило одно из возможных решений: полицейские могли бы получать спецпенсию и в том случае, если останутся на службе. Это, по оценке Анвельта, является достаточным для смягчения ситуации.

Эту идею поддерживает и Департамент полиции и погранохраны. По признанию генерального директора Эльмара Вахера, уход опытных работников – существенная потеря. «Это 50-летние люди, совсем молодые, физически сильные, но в то же время опытные», – сказал он в интервью Postimees.

Но соответствующий законопроект Анвельта еще весной завернули другие министры, представляющие партию «Отечество»: согласования не дали как министерства обороны и социальных дел, так и Министерство юстиции, которыми руководят соответственно Юри Луйк, Кая Ива и Урмас Рейнсалу. По оценки партии «Отечество», план Анвельта дырявый и вместо решения проблемы может ее усугубить.