Кризис в полиции: сотрудники разбегаются кто куда

Полицейские массово уходят на пенсию, а согласующегося с законами варианта для их замещения нет: по плану «А» не смогли договориться в министерствах, а плана «Б» не существует, пишет Postimees.
Руководитель Пярнуского отдела полиции Андрес Синимера (48) служит стране с самого восстановления независимости. Он в прямом смысле слова стоял под дулом бандитских пистолетов и очень долго руководил отделом. И хотя Синимери достаточно молодой мужчина, через два года появится возможность уйти на пенсию и у него.
«Здесь многие ждут выхода на пенсию», - признается он. В этом нет ничего удивительного, поскольку спецпенсия позволяет 50-55-летним полицейским возможность найти работу в другой сфере деятельности, получать там большую зарплату и, что важно, - еще и 800 евро в месяц пенсии. А если останешься на службе, спецпенсию не получишь. Таким образом, уход из полиции – это экономически разумное решение.
«Я так далеко не заглядывал, но я явно останусь на службе», – рассуждает Синимери. Департамент полиции и погранохраны прогнозирует, что около 900 человек думают иначе и, скорее всего, уйдут. «Проблемы с комплектацией штата весьма вероятны», – говорит руководитель отдела полиции.
Разрыв только увеличивается
В ближайшие годы на пенсию уйдет почти треть всего коллектива Департамента полиции и погранохраны. А молодежь в это время в достаточном количестве не придет, разрыв между числом уходящих и приходящих только увеличивается. Средний возраст сотрудников полиции повышается. При этом ряды и так не очень плотные: сейчас существует 150 вакансий. Конкурсы проваливаются один за другим, поскольку подходящих кандидатов не хватает.
Полицейских все меньше можно встретить как в конторах, так и на улице. Прежде всего, не хватает следователей и патрульных. При необходимости департамент будет стягивать силы из сфер, не отвечающих за предотвращение реальной угрозы человеческим жизням и реагирования на них: например, увеличатся очереди за паспортами. По словам заместителя генерального директора полиции Яанне Пикма, для решения кризисов в дальнейшем полиции придется привлекать все больше людей, у которых нет специального образования.
Министерство внутренних дел под руководством Андреса Анвельта весной этого года предложило одно из возможных решений: полицейские могли бы получать спецпенсию и в том случае, если останутся на службе. Это, по оценке Анвельта, является достаточным для смягчения ситуации.
Эту идею поддерживает и Департамент полиции и погранохраны. По признанию генерального директора Эльмара Вахера, уход опытных работников – существенная потеря. «Это 50-летние люди, совсем молодые, физически сильные, но в то же время опытные», – сказал он в интервью Postimees.
Но соответствующий законопроект Анвельта еще весной завернули другие министры, представляющие партию «Отечество»: согласования не дали как министерства обороны и социальных дел, так и Министерство юстиции, которыми руководят соответственно Юри Луйк, Кая Ива и Урмас Рейнсалу. По оценки партии «Отечество», план Анвельта дырявый и вместо решения проблемы может ее усугубить.
«Если молодых людей на службу в полицию найти трудно, то предложенная поправка лишь отложит решение проблемы еще на какое-то время», – написали советники Министерства юстиции в ответ на законопроект.
Слишком шикарно для руководителей
Также оппоненты Анвельта признают, что если создать такую возможность для полицейских, то ее нужно будет обеспечить и, например, спасателям и тюремным охранникам и венцом всего этого станет слишком шикарная ежемесячная прибавка в несколько тысяч евро для руководящих полицейских чинов. Например, генеральный директор Департамента полиции и погранохраны при такой системе к зарплате в 5800 евро будет получать дополнительно 4000 евро спецпенсии.
По оценке Вахера, государство в любом случае будет тратить эти деньги, если руководящий работник отправится работать в какое-то другое государственное учреждение: «Очень многие вышедшие на пенсию люди идут на работу в другие государственные учреждения, например, в Налогово-таможенный департамент, в тюрьмы, в местные самоуправления».
По оценке управляемых «Отечеством» министерств, министр внутренних дел и полиция должны скорее сосредоточиться на выращивании смены, а не продолжать заманивать пенсионеров.
Но Анвельт не сдается: «Альтернативы этому плану нет». Он отмечает, что до следующих выборов планы не изменятся: «Несмотря на противостояние „Отечества“, мы продолжим работать над прежним законопроектом и надеемся, что в этом вопросе придет к компромиссу новый состав парламента».
Анвельт также надеется, что возможную кризисную ситуацию смягчит повышение зарплат полицейским, а также увеличение числа учебных мест в Академии МВД.
Кадровые проблемы Департамента полиции и погранохраны
900 сотрудников полиции, по нынешним прогнозам, уйдут на пенсию к 2024 году.
В среднем в год 400 человек покидают ряды полиции.
В среднем в год приходят 320 новых сотрудников.
Средний возраст работников полиции – 41 год.
150 рабочих мест сейчас не заполнены. Больше всего не хватает патрульных полицейских (более 50) и следователей (более 20).