Ненужная Олимпиада: жители Канады проголосовали против Зимних игр в Калгари
14 ноября 2018, 10:50
Жители канадского Калгари выступили против проведения в их городе Зимней Олимпиады 2026 года, передает Postimees.
По первоначальным данным, против ОИ-2026 выступили 56,4 процента жителей, одобрили проведение Игр - 43,6 процента. Хотя результаты референдума не являются обязательными к исполнению, с ними придется считаться местным властям, которые и должны отправить в МОК заявку Калгари. В случае, если столица ЗОИ-1988, Калгари, откажется от проведения Олимпиады, на звание столицы ОИ-2026 будут претендовать только Стокгольм и совместная заявка итальянских Турина, Милана и Кортина Д'Ампеццо.
Выборы столицы ЗОИ-2026 пройдут в Лозанне 24 июня 2019 года.