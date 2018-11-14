Ср, 14.11.2018
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Ненужная Олимпиада: жители Канады проголосовали против Зимних игр в Калгари

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1988. aasta taliolümpia rajatis Calgarys.

ФОТО: Jeff McIntosh / The Canadian Press/PA Images / Scanpix

Жители канадского Калгари выступили против проведения в их городе Зимней Олимпиады 2026 года, передает Postimees.

По первоначальным данным, против ОИ-2026 выступили 56,4 процента жителей, одобрили проведение Игр - 43,6 процента. Хотя результаты референдума не являются обязательными к исполнению, с ними придется считаться местным властям, которые и должны отправить в МОК заявку Калгари. В случае, если столица ЗОИ-1988, Калгари, откажется от проведения Олимпиады, на звание столицы ОИ-2026 будут претендовать только Стокгольм и совместная заявка итальянских Турина, Милана и Кортина Д'Ампеццо.

Выборы столицы ЗОИ-2026 пройдут в Лозанне 24 июня 2019 года.

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