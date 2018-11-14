Поиски источника таинственного ночного звука в Таллинне продолжаются

По словам старейшины района Кесклинн Владимира Света, источник ночного звука неизвестен, но к информации о нем относятся со всей серьезностью.
"Источник ночного звука нам неизвестен, но проектный руководитель Рейди-теэ подтвердил, что шум не был связан со строительством Рейди-теэ", - сказал старейшина Кесклинна Владимир Свет.
По его словам, строительство дороги включает в себя установку коллектора сточных вод вместе с насосом, который позволит минимизировать наводнения в районе улиц Туукри, Йыэ и Ахтри, но эти работы начнутся только 26 ноября, когда в Эстонию доставят буровую машину для прокладки микротоннеля.
"Я сам живу в этом районе и ничего не слышал ночью. Но мы относимся к этой информации со всей серьезностью и делаем всё от нас зависящее, чтобы выяснить причину неприятного звука", - сказал Свет. Он попросил жителей Кесклинна связаться с районной управой, если подобная ситуация повторится.