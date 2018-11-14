Сейчас каждый четвертый меняет место работы

Рабочая сила движется сейчас быстрее, чем во времена последнего бума: во втором квартале место работы сменили свыше 52 000 человек, то есть с прежним работодателем попрощались примерно столько работников, сколько людей проживает в городе Пярну, пишет Postimees.
Один из них – Тынис Сааг, который решил сменить место в Proekspert на Taxify, чтобы совершенствоваться в области управления продукцией.
“Proekspert – очень крутая фирма, но Taxify быстро растет, у него больший охват и он предлагает больше вызовов», - пояснил он.
При смене места работы для Саага не играло важной роли хорошее состояние экономики или гонка зарплат, однако он признается, что раньше работники были лояльнее своей фирме.
“Люди разные. Одни ищут стабильности, другие – быстрого развития. Многих отпугивает авантюризм стартапов и планы покорения мира, и они хотели бы чего-нибудь поспокойнее. Сейчас на рынке труда есть все варианты, в Эстонии прибавляется все больше предприятий, и у работников есть большой выбор”, - сказал Сааг.
Он не единственный. Из исследования Агентства информации по зарплатам и CV Keskus выясняется, что почти каждый второй работник по каким-то каналам получал приглашение попробоваться на новую работу.
“У работников сейчас прекрасный выбор возможностей, чтобы перейти на новую работу и искать место, которое принесло бы удовлетворение и в то же время мотивировало бы”, - сказал руководитель по связям с общественностью CV Keskus в Балтии Хенри Аувяэрт.
Частой причиной ухода с прежнего места работы становится недовольство зарплатой, но дело может быть и в плохом качестве руководства, разногласиях с коллегами или убогих условиях труда.
“Согласно исследованию, более половины работников стали бы задумываться о смене работы, если бы это повлекло за собой увеличение зарплаты на 30%. В то же время треть работников согласна мириться с меньшей зарплатой, если это будет означать лучшее качество руководства», - привел в пример Аувяэрт.
Движение рабочей силы всегда было интенсивным в обрабатывающей промышленности, розничной торговле и строительстве, но конкуренция выше всего в сфере IT. Примером тому – Департамент государственных инфосистем (RIA), откуда к новому работодателю ушли 22 работника.
Каур Вирунурм покончил с отделом киберзащиты RIA после двух лет и трех месяцев службы и приступил к работе в стартапе Starship, занимающемся посылочными роботами.
“Мой начальник в RIA сразу сказал, что, если бы я через пять лет по-прежнему работал в RIA на том же месте, он бы сам меня уволил. Идея была в том, чтобы я не застрял на одном месте, а развивался дальше», - сказал Вирунурм.
Работа в государственном ведомстве, по его словам, интересна. “Во-первых, председательство в Евросоюзе было захватывающим и поучительным для всех его работников, во-вторых на время моей работы пришлась проблема с уязвимостью ID-карты. Для профессионала это интересно. Мы, конечно, можем готовиться ко всему и все перепробовать, но когда что-то действительно происходит, можно вытянуть ноги из-под живота и начать действовать», - описал он.
По словам Вирунурма, RIA – хорошее место работы, где отличные коллеги и начальники. Интенсивная миграция работников, по его словам, обусловлена нехваткой рабочей силы в частном секторе, где потребность в IT-специалистах еще более насущна, чем в госсекторе. «С экономикой все в порядке, то есть рабочих мест много», - сказал он.
Смене места работы сопутствует и прибавка к зарплате. “Она не очень велика, но есть фирмы, где платят в несколько раз больше, чем в госсекторе. Думаю, большинство тех, кто переходит, получают прибавку в полтора раза, может быть, меньше”, - сказал он.
По словам замгендирктора RIA Андруса Каарельсона, сейчас не заполнены 11 ставок, что является наилучшим положением за последние два года. В качестве причины ухода людей Каарельсон называет высокий спрос на IT-специалистов и связанное с этим переманивание работников.
В то же время в этом году RIA нанял множество опытных экспертов из частного сектора.
“В этом году к RIA присоединились 43 новых коллеги, что показывает, что перемен хотят и в других местах, а мы можем предложить привлекательную работу с конкурентоспособной зарплатой», - сказал Каарельсон.
Индикатор рабочей силы Центрального союза работодателей показывает, что ситуация на рынке труда очень горяча. “Правительство кружится на месте в ожидании выборов и ждет, чтобы дел решались сами собой. Не решатся. Ситуация обостряется с каждым месяцем, - сказал глава Союза работодателей Тоомаср Тамсар в начале ноября. – Куда ни глянь, везде не хватает людей. Сегодня уже не хватает людей в сфере здравоохранения и ухода, в результате вскоре люди могут остаться без помощи. Политики тоже признают необходимость перемен, но ситуация не меняется уже довольно долго”.
Безработица сейчас остается на наиболее низком уровне за последнее десятилетие, в конце октября в качестве безработных было зарегистрировано 29 759 человек. Это составляет 4,6% от работоспособного населения (от 16 лет до пенсии).
Работников можно перекупить
Экономист Банка Эстонии Расмус Каттай
В этом году в каждом квартале около 7% работников по собственному желанию ушли от работодателя и приступили к работе на кого-то другого. В широком смысле это означает, что в течение года каждый четвертый работник уходит искать лучших возможностей – это наибольшая текучка кадров за время восстановленной независимости.
Поскольку безработных почти нет, фирме приходится переманивать людей, которые уже заняты, предлагая им лучшую зарплату. Поэтому текучка рабочей силы сейчас в Эстонии больше, чем когда бы то ни было.
Даже во времена прошлого бума, когда ходили слухи, что строителей перекупают чуть ли не в очереди на кассу в строительном магазине, место работы не меняли так живо, как сейчас. Можно представить себе, насколько безумна была бы ситуация, если бы нехватку рабочей силы не смягчала трудовая иммиграция, которая по сравнению с тогдашними временами значительно выросла.