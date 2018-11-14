Сейчас каждый четвертый меняет место работы

Работников можно перекупить

Экономист Банка Эстонии Расмус Каттай

В этом году в каждом квартале около 7% работников по собственному желанию ушли от работодателя и приступили к работе на кого-то другого. В широком смысле это означает, что в течение года каждый четвертый работник уходит искать лучших возможностей – это наибольшая текучка кадров за время восстановленной независимости.

Поскольку безработных почти нет, фирме приходится переманивать людей, которые уже заняты, предлагая им лучшую зарплату. Поэтому текучка рабочей силы сейчас в Эстонии больше, чем когда бы то ни было.

Даже во времена прошлого бума, когда ходили слухи, что строителей перекупают чуть ли не в очереди на кассу в строительном магазине, место работы не меняли так живо, как сейчас. Можно представить себе, насколько безумна была бы ситуация, если бы нехватку рабочей силы не смягчала трудовая иммиграция, которая по сравнению с тогдашними временами значительно выросла.