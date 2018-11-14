Семилетний сирийский мальчик: в Эстонии здорово играть и легко учиться

Проживающие в Тюри сирийские беженцы Висам Забут и его мать Асмаа Алавад рассказали, как в течение двух лет они адаптировались к жизни Эстонии.
«Эстонский флаг классный, в Эстонии здорово играть, а еще здесь легко учиться», - рассказал в программе «Ringvaade» на ETV семилетний Висам, который уже говорит на эстонском языке и дома, а в Тюри у него много друзей. В Тюри Висаму так нравится, что он не хочет никуда оттуда уезжать, разве что только в Сяревере, где живет его лучший друг, но мама против, передает Rus.ERR.
Семья Висама приехала в Эстонию из Сирии через Грецию, и хотя поначалу было трудно, Висам хорошо адаптировался к жизни Эстонии. «Первые пару недель было не так, как сейчас, девочки сначала его немного сторонились», - говорит классная руководительница Висама Хейли Мяннилаан, подчеркивая, что зато сегодня все играют вместе, и нет такого ощущения, что ребенок из другого культурного пространства.
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