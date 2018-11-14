Семилетний сирийский мальчик: в Эстонии здорово играть и легко учиться

«Эстонский флаг классный, в Эстонии здорово играть, а еще здесь легко учиться», - рассказал в программе «Ringvaade» на ETV семилетний Висам, который уже говорит на эстонском языке и дома, а в Тюри у него много друзей. В Тюри Висаму так нравится, что он не хочет никуда оттуда уезжать, разве что только в Сяревере, где живет его лучший друг, но мама против, передает Rus.ERR.