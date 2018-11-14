“Поравализм” наоборот: так ли хорошо там, где нас нет?

Мой выбор - по случайности (потому что быстро была найдена работа) - пал на Швейцарию. Казалось, лучше страны в Европе, а может, и в целом мире, просто не найти. В моем воображении возникали до небес поднимающиеся Альпы, узкие вымощенные улочки, праздные пенсионеры, которые сидят на террасах своих частных домов, потягивая утренний кофе; города, кажущиеся мизансценой голливудского фильма.

Все так и есть, но за все удовольствия необходимо платить. И так дорого, что мне и не снилось.

Бедность не порок (но не в Швейцарии)

Для того, чтобы передвигаться по стране, есть сотни поездов, автобусы ходят как правило только по регионам. Если ты не местный житель, то за путешествие, которое, скажем, продлится полтора-два часа, например, из Цюриха в Женеву, придется выложить минимум 70 евро. Первые месяцы это не укладывалось в моей голове.

С автостопом здесь еще хлеще: Rolls-Royce вряд ли когда-нибудь перед вами остановится, как не остановится и обычный фургон. Если кто-то и поможет (с любой, кстати, проблемой), с большей вероятностью, это будет не коренной житель.

Имея зарплату в несколько тысяч минимум треть ты отдашь за аренду жилья, практически все остальное - за питание, оплату немаленьких налогов и здравоохранение, которое каждый наемный работник покрывает самостоятельно.

Люди в большинстве своем, как я поняла, здесь нрава холодного и расчетливого, но при этом невероятно вежливые. Привычка улыбаться - особенность жителей небольших городов, тогда как в местных “мегаполисах” с тобой никто не будет церемониться, потому что люди спешат побольше заработать… Чтобы побольше успеть потратить, наверное.

Ощутить на собственной шкуре

Я уже девять месяцев работаю гувернанткой, (невероятный контраст после нескольких лет работы в журналистике!), чтобы кожей осязать то, о чем мечтают многие молодые люди. Только за шелухой изобилия скрывается пустота (если не моральная гниль!). По контракту я работаю уже во второй семье, и я до сих пор пребываю в культурном шоке от того, что в особняке так много дорогой техники, алкоголя, украшений, одежды, игрушек, косметики… и нет ни одного признака счастья, радости, тепла.

При любой удобной возможности дети и родители перемещаются в свои айфоны. В свой микрокосм свободы и радости, в игры и дела, требующие мнимой осознанности и ответственности. (Это при том, что я работаю в доме образованных людей, где отец семейства имеет докторскую степень Стэндфордского университета по философии). Так мир становится не интересен. Интереснее создать видимость успешности.

Мне страшно за этот мир “богатства”, так прекрасно разрекламированный в Instagram-аккаунтах красиво выглядящих людей.

Настоящая жизнь - это не приложение, в котором ты примеряешь на себя фильтр визуальной притягательности, а потом коллекционируешь восхищенные комментарии в свой адрес.

По крайней мере, мне не хочется сходить с ума. Тем более - после такого опыта.