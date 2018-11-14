В Сиргала преступники, угрожая оружием, отобрали BMW

В ночь на 7 ноября в Ида-Вирумаа в деревне Сиргала двое мужчин, угрожая 33-летнему мужчине оружием и с применением физического насилия, забрали у пострадавшего принадлежащий ему автомобиль BMW и скрылись.

Около 10 часов утра 7 ноября полицейские задержали мужчин на дороге Йыхви – Васкнарва. Обоим мужчина предъявлено подозрение в вымогательстве, совершенном в группе лиц и лишением лица свободы.

Об этом рассказали сегодня в совместном заявлении советник по прессе Вируской окружной прокуратуры Елена Филиппова и пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан.

Руководитель Йыхвиского отделения полиции Андреас Клиймант сказал, что в этом случае сыграло важную роль то, что Центр тревоги быстро получил информацию о происшествии. „Пострадавший сразу же сообщил о происшедшем, что позволило полицейским оперативно отреагировать на событие и задержать подозреваемых по горячим следам", – сказал Клиймант.

„Применение насилия и оружия – это серьезные преступления и в таких случаях для полиции важно как можно быстрее ликвидировать опасность и изолировать подозреваемых от общества. На происшествия, когда совершается тяжкое преступление против личности, полиция реагирует очень серьезно и с применением больших ресурсов", – добавил Андреас Клиймант.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Верноники Лаур, она ходатайствовала о взятии подозреваемых под стражу, так как по мнению прокуратуры остается опасность, что находясь на свободе, эти лица могут совершать новые преступления. "Один из подозреваемых, 35-летний мужчина, ранее наказывался в уголовном порядке, вышел из тюрьмы в июне этого года и совершил преступление во время испытательного срока", – сказала Лаур. "Второй подозреваемый, 33-летний мужчина, ранее наказаний в уголовном порядке не имел".

По ходатайству Вируской Окружной прокуратуры и с разрешения Вируского Уездного суда 35-летний мужчина был взят под стражу на срок до двух месяцев. В отношении второго подозреваемого суд не удовлетворил ходатайство прокуратуры о взятии мужчины под стражу, так как он не имел наказаний в уголовном порядке, в его случае возможно применить подписку о невыезде.