Сергей Ястржембский: НАТО использовала слабость РФ для продвижения на восток

- Когда у вас сложилось ощущение, что Ельцин - уже прошлое, что он в ближайшее время уйдет, что не стоит на него ставить? Или его заявление 31 декабря 1999 года (новогоднее обращение президента, в котором Ельцин объявил о своей отставке и назвал Путина своим преемником. - Ред.) для вас стало абсолютной неожиданностью?

- Я не могу сказать, что абсолютной неожиданностью, потому что уже в тот период появилось правительство, возглавляемое Путиным. Было очевидно, что Кремль сделал ставку на эту политическую фигуру.

- Многие ваши коллеги из 90-х годов, которые, в том числе, работали с вами в Кремле, в правительстве, покинули все свои должности, ушли в другие сферы, но не могут не комментировать текущую политическую повестку. Вы не комментируете. Вам это трудно дается?

- Часть моей жизни связана с комментированием. Я уже накомментировался достаточно.

- В 2008 году вы кардинально изменили жизнь, начали заниматься кинодокументалистикой, создали студию "Ястребфильм". В одном из интервью вы сказали, что пигмеи и бушмены интересуют вас больше, чем Навальный. Вас действительно не интересует российская повестка?

- Нет, она меня интересует. Просто у меня другие приоритеты. Я занялся другими вещами, в которых я сейчас являюсь, смею надеяться, экспертом: это природоохранная деятельность, судьба малых народов или нетрадиционные верования.

- Вы же не просто рассказываете про то, какой разнообразный животный мир. Вы занимаете определенную политическую позицию. То есть вы считаете, что бороться с китайцами, которые уничтожают планету, истребляя слонов (Ястржембский снял документальный фильм "Кровавые бивни" о массовом уничтожении слонов ради их бивней, которые пользуются спросом на китайском рынке. - Ред.), более продуктивно, чем бороться за демократию в России?

- Первый вопрос мне интереснее, чем второй. Я уже столько времени занимался демократией России, что надо уделить немного внимания китайцам.

- Вашу студию и ваши фильмы спонсировали богатейшие люди страны. Среди них Алишер Усманов, с которым вы учились в МГИМО, Михаил Прохоров, Сергей Чемезов. Их финансовая поддержка - это дань вашей дружбе? Или их тоже больше интересуют слоны, чем демократия в России?

- Даже наша студия находится в офисе "Металлоинвеста". Эта поддержка имеет решающее значение, потому что без этого не было бы ни студии, ни почти семидесяти фильмов, которые мы сняли за десять лет, не было бы порядка двадцати международных наград. Но в данном случае это дань дружбе, я думаю.

- Вот у вас есть фильм про белых медведей ("Ястребфильм" объявила о старте съемок 1 июля 2018 года. - Ред.). Почему "Роснефть" решила его спонсировать?

- Потому что "Роснефть" занимается программой улучшения инфраструктуры содержания белых медведей, они занимаются поддержкой науки, которая изучает этих полярных хищников.

- То есть это уже не дань дружбе с Игорем Сечиным, а результат работы?

- Это даже не от него исходит, а от тех структур, которые зависят от "Роснефти".

- Вы один из самых крупных специалистов по коммуникациям и даже говорили о том, что если бы и хотели чем-то еще заниматься, то коммуникациями в сложных ситуациях. Ваш друг Алишер Усманов, как мы видели, иногда выступает публично. Он советуется с вами?