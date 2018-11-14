Ср, 14.11.2018
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  • Галерея: а вы знаете, что рядом с Ласнамяэ продается остров с подводным туннелем?

Галерея: а вы знаете, что рядом с Ласнамяэ продается остров с подводным туннелем?

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Остров находится на реке Пирита и занимает площадь 4,2 гектара. Некогда там находилось подсобное строение мызы. Собственник острова - Firmakodu OÜ оценивает недвижимость в 350 000 евро, пишет Majandus24.

Остров находится в девяти километрах от Таллинна. «Под домом есть туннель, по которому можно перебраться через реку. Здание выстроено из бутового камня и стоит на крепком фундаменте. По имеющемуся проекту можно превратить имеющееся здание в жилое или в коммерческое», - сказал Вейго Виролайнен, руководитель Firmakodu OÜ и собственник острова.

«Так это природоохранная зона, ничего больше здесь строить нельзя. К счастью, на другом конце острова есть еще одно небольшое строение площадью 25-30 квадратных метров», - добавил он.  

Вокруг острова разбросаны различные старые мызные строения, водяная мельница да и жилые дома недалеко. На другой стороне реки находится большой мызный погреб и бывшая мыза Нехату, перестроенная в многоквартирный дом. Вообще остров находится на границе Ласнамяэ и волости Йыэляхтме. 

Собственник острова - предприниматель в сфере недвижимости. «Остров находится в моей собственности недавно. Ранее он принадлежал моему знакомому. Продажей я занялся в начале осени. Это - еще нетронутое и особенное место», - добавил Виролайнен.

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