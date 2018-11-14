Галерея: а вы знаете, что рядом с Ласнамяэ продается остров с подводным туннелем?

Остров находится в девяти километрах от Таллинна. «Под домом есть туннель, по которому можно перебраться через реку. Здание выстроено из бутового камня и стоит на крепком фундаменте. По имеющемуся проекту можно превратить имеющееся здание в жилое или в коммерческое», - сказал Вейго Виролайнен, руководитель Firmakodu OÜ и собственник острова.

«Так это природоохранная зона, ничего больше здесь строить нельзя. К счастью, на другом конце острова есть еще одно небольшое строение площадью 25-30 квадратных метров», - добавил он.

Вокруг острова разбросаны различные старые мызные строения, водяная мельница да и жилые дома недалеко. На другой стороне реки находится большой мызный погреб и бывшая мыза Нехату, перестроенная в многоквартирный дом. Вообще остров находится на границе Ласнамяэ и волости Йыэляхтме.