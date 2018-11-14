Владимир Путин извлекает уроки

При этом Сталин поддержал притязания строптивого генерала, справедливо предполагая получить в его лице сильного союзника при неизбежно назревавшем противостоянии СССР с заокеанским вчерашним партнером по антигитлеровской коалиции. И не просчитался (хотя сам и не дожил до этого момента): в 1966 году, спустя семнадцать лет после создания НАТО, де Голль объявил о выходе Пятой Республики из военных структур альянса и фактически выселил его штаб-квартиру из Парижа в Брюссель. При этом шаге всем остальным четырнадцати членам военно-политического союза французский президент направил соответствующую ноту, а Соединенным Штатам – еще и график эвакуации 29 пунктов и 33 тысяч солдат и офицеров до 1 апреля 1967 года.

Примерно в тот же период де Голль высказал, пока еще в сослагательном наклонении, идею создания единых европейских вооруженных сил без участия США. И меня терзают смутные подозрения, что именно этот факт имел в виду президент России, напомнив о том, что «и раньше этот вопрос поднимался неоднократно».

Сам того не подозревая, Эмманюэль Макрон, поднимая этот вопрос во вполне повествовательном, если не в повелительном наклонении, дал выигрышный пас своему российскому коллеге. И Путину не требовалось даже предпринимать каких-то особых усилий, надо было просто этот пас принять и послать мяч в пустующий угол площадки на стороне соперника. Что он и сделал.

Недавно в одной статье об исторических исследованиях я прочел фразу, которая произвела на меня сильное впечатление: «Между прошлым и будущим параллелей нет. Есть только память. И есть исторические уроки».

И хотя статья была посвящена теме, далекой от той, которую мы обсуждаем сегодня, но фраза эта показалась мне очень уместной. Потому что в описываемой ситуации ВВП умело использовал сразу несколько уроков недавней истории.

Во-первых, давние притязания Франции на статус великой державы (тезис о «величии Франции» был одним из основополагающих в политике Шарля де Голля) и болезненную реакцию ее лидеров на всякую попытку посягнуть на такой статус.

Во-вторых, печальный опыт СССР, проигравшего в холодной войне именно из-за непосильного бремени военных расходов в гонке вооружений. И чем черт не шутит – может быть, соперничая с Соединенными Штатами в военной области, Европа ослабеет настолько, что станет более покладистой в своих отношениях с Россией. Или то же самое произойдет – пусть и в меньшей степени вероятности – с Америкой. В любом случае выиграет Россия.

И, наконец, в-третьих, Путин великодушно дал понять Макрону, что он вполне сочувствует его – Макрона – зависимости от мнения и позиции Белого дома, под чьим давлением, скорее всего, французами и были предприняты последние, не вполне дружелюбные, шаги по адресу российской стороны в дни юбилейных торжеств. Владимир Владимирович как бы невербально, не вслух, сказал Макрону: «Не журись, Эмманюэль, я на тебя не в обиде. И вообще, если что, мы тебя поддержим. Ты – главное – вовремя споткнись!»…