Ср, 14.11.2018
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  • Де Хеа отказывается продлевать контракт с «МЮ» из-за плохих результатов
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Де Хеа отказывается продлевать контракт с «МЮ» из-за плохих результатов

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David de Gea.

ФОТО: Cal Sport Media / Cal Sport Media/Sipa USA

Голкипер Давид Де Хеа не хочет продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед».

По информации The Telegraph, испанец недоволен плохими результатами команды и не спешит с продлением соглашения.

Сообщается, что «МЮ» предлагает Де Хеа зарплату 275 000 фунтов в неделю, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.

Действующий контракт голкипера рассчитан до июня 2019 года с опцией продления до 2020-го.

В случае, если Де Хеа откажется продлевать контракт, «Манчестер Юнайтед» готов продать игрока до окончания срока действующего соглашения.

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