Де Хеа отказывается продлевать контракт с «МЮ» из-за плохих результатов

По информации The Telegraph, испанец недоволен плохими результатами команды и не спешит с продлением соглашения.

Сообщается, что «МЮ» предлагает Де Хеа зарплату 275 000 фунтов в неделю, что сделает его одним из самых высокооплачиваемых игроков клуба.

Действующий контракт голкипера рассчитан до июня 2019 года с опцией продления до 2020-го.