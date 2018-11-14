Банк Эстонии о нехватке рабочей силы: больше всего пространства для создания новых рабочих мест в Ида-Вирумаа

Данные Налогово-таможенного департамента показывают, что количество людей, получающих задекларированный доход, на протяжении всего 2018 года увеличивалось, что противоречит опубликованной сегодня оценке, основанной на исследовании рабочей силы. За этой разницей может быть много факторов. Например, в исследовании занижается занятость в том случае, если численность населения в течение года увеличивается, например, под влиянием миграции. На это указывают недавние данные Департамента полиции и погранохраны о регистрации на краткосрочную работу.

Вторая возможность заключается в том, что снижается так называемая черная трудозанятость. Это может быть обусловлено обстоятельством, что в этом году снизилась ставка налога в случае зарплат ниже среднего, и, вероятнее всего, это снизило желание работать неофициально.

И хотя средний показатель занятости по стране высокий, различия между регионами велики. Если в Харьюмаа в третьем квартале 2018 года работали 74 процента людей работоспособного возраста, то в Ида-Вирумаа всего 58 процентов. В Харьюмаа было 4,6 процента безработных, а в Ида-Вирумаа – 10,6 процента. Таким образом, не по всей Эстонии равно мало свободных рабочих рук.