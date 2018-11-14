Танк Leopard 2. ФОТО: Ints Kalnins / Reuters / Scanpix

Президент Франции Эмманюэль Макрон в очередной раз выступил с идеей создания единой армии Евросоюза, которая была бы полностью независимой от США. Это предложение резко раскритиковал президент США Дональд Трамп, но поддержали канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин.

Мы должны защищать себя, имея в виду Китай, Россию и даже Соединенные Штаты Америки", - заявил французский лидер, выступая в эфире радиостанции Europe-1 на прошлой неделе.

По мнению Макрона, сейчас Евросоюз регулярно сталкивается с попытками вмешательства в свои демократические процессы и в свое киберпространство. По его мнению, создание общеевропейской армии могло бы исправить ситуацию.

"Я хочу начать реальный диалог по безопасности с Россией, которая является страной, которую я уважаю, европейской страной. Нам нужна Европа, которая будет в состоянии защищать себя самостоятельно, не полагаясь в этом полностью на Соединенные Штаты", - добавил он.

Мысль о создании европейской армии высказывается политиками стран-членов Евросоюза не впервые. Долгое время она сталкивалась с противодействием со стороны Лондона, который грозился заблокировать создание такой армии. Однако весной Британия должна покинуть ЕС, что лишит ее возможности блокировать его решения.

Евросоюз уже сейчас обладает внушительным военным потенциалом, а многие его члены стараются либо производить вооружение сами, либо призывают закупать его друг у друга - в частности, канцлер ФРГ Ангела Меркель недавно раскритиковала Бельгию за решение купить американские истребители.

Русская служба Би-би-си показывает, чем именно вооружены европейские армии.

Вертолеты

Ударный вертолет Eurocopter Tiger был разработан совместно Францией и Германией. ФОТО: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Многоцелевой вертолет NH90, как и Tiger, разработан французами и немцами и призван заменить американские транспортные вертолеты. ФОТО: DAVID HECKER / EPA

Самолеты

Многоцелевой истребитель четвертого поколения Eurofighter Typhoon находится на вооружении ряда стран Европы, в том числе Германии и Великобритании, а также у Саудовской Аравии. ФОТО: Kuvatõmmis/Youtube

Французский многоцелевой истребитель четвертого поколения Dassault Rafale. ФОТО: SAUL LOEB / AFP

Шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения Saab JAS 39 Gripen. ФОТО: Ints Kalnins / Reuters

Танки

Основной боевой танк Германии Leopard 2 активно закупают страны по всему миру. ФОТО: Junge, Heiko / NTB scanpix

Основной боевой танк армии Франции AMX-56 Leclerc - один из немногих западных танков, в которых используется автоматическая система заряжания пушки - у американских и немецких танков снаряды заряжает дополнительный член экипажа. ФОТО: SALEH AL-OBEIDI / AFP

Основной боевой танк армии Италии C1 Ariete. Был разработан на основе немецкого "Леопарда". ФОТО: CHRISTOF STACHE / AFP

Бронетранспортеры и боевые машины пехоты

Немецко-нидерландский бронетранспортер Boxer. ФОТО: Caro / Bastian / Caro / Bastian

Немецкая боевая машина пехоты Puma лишь недавно стала поступать в войска. ФОТО: FABIAN BIMMER / REUTERS

На замену устаревающей AMX-10P во Франции создали колесную БМП под названием VBCI. ФОТО: ALAIN JOCARD / AFP

Финская многоцелевая бронемашина Patria AMV известна своей модульностью - она может выступать в качестве БМП, БТР, разведывательной или командирской машины, а также оснащаться тяжелым вооружением. ФОТО: Array / LEHTIKUVA

Против европейской армии выступил американский президент Дональд Трамп. У себя в "Твиттере" он назвал саму мысль о создании в Европе своей армии для защиты от США оскорбительной и призвал Францию вместо этого увеличить свой оборонный бюджет до 2% от ВВП, как того требует НАТО.

Во вторник Трамп выступил с серией еще более резких твитов.

"Эммануэль Макрон предлагает создать собственную армию для защиты Европы от США, Китая и России. Но Первую и Вторую мировую войну начала Германия - и чем это обернулось для Франции? Пока не подоспели американцы, им пришлось учить немецкий, - написал он. - Верните Франции величие!"

Идею создания общеевропейской армии раскритиковал и глава НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, он не видит смысла в создании в Европе структур, дублирующих структуры НАТО, и считает, что в первую очередь необходимо укреплять трансатлантические отношения.

В поддержку создания европейской армии высказалась Меркель. При этом она назвала такую армию не противовесом, а дополнением к НАТО, которое показало бы миру, что новая война в Европе невозможна.