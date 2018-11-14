Президент Франции Эмманюэль Макрон в очередной раз выступил с идеей создания единой армии Евросоюза, которая была бы полностью независимой от США. Это предложение резко раскритиковал президент США Дональд Трамп, но поддержали канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент России Владимир Путин.
Мы должны защищать себя, имея в виду Китай, Россию и даже Соединенные Штаты Америки", - заявил французский лидер, выступая в эфире радиостанции Europe-1 на прошлой неделе.
По мнению Макрона, сейчас Евросоюз регулярно сталкивается с попытками вмешательства в свои демократические процессы и в свое киберпространство. По его мнению, создание общеевропейской армии могло бы исправить ситуацию.
"Я хочу начать реальный диалог по безопасности с Россией, которая является страной, которую я уважаю, европейской страной. Нам нужна Европа, которая будет в состоянии защищать себя самостоятельно, не полагаясь в этом полностью на Соединенные Штаты", - добавил он.
Мысль о создании европейской армии высказывается политиками стран-членов Евросоюза не впервые. Долгое время она сталкивалась с противодействием со стороны Лондона, который грозился заблокировать создание такой армии. Однако весной Британия должна покинуть ЕС, что лишит ее возможности блокировать его решения.
Евросоюз уже сейчас обладает внушительным военным потенциалом, а многие его члены стараются либо производить вооружение сами, либо призывают закупать его друг у друга - в частности, канцлер ФРГ Ангела Меркель недавно раскритиковала Бельгию за решение купить американские истребители.
Русская служба Би-би-си показывает, чем именно вооружены европейские армии.
Вертолеты
Самолеты
Танки
Бронетранспортеры и боевые машины пехоты
Против европейской армии выступил американский президент Дональд Трамп. У себя в "Твиттере" он назвал саму мысль о создании в Европе своей армии для защиты от США оскорбительной и призвал Францию вместо этого увеличить свой оборонный бюджет до 2% от ВВП, как того требует НАТО.
Во вторник Трамп выступил с серией еще более резких твитов.
"Эммануэль Макрон предлагает создать собственную армию для защиты Европы от США, Китая и России. Но Первую и Вторую мировую войну начала Германия - и чем это обернулось для Франции? Пока не подоспели американцы, им пришлось учить немецкий, - написал он. - Верните Франции величие!"
Идею создания общеевропейской армии раскритиковал и глава НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, он не видит смысла в создании в Европе структур, дублирующих структуры НАТО, и считает, что в первую очередь необходимо укреплять трансатлантические отношения.
В поддержку создания европейской армии высказалась Меркель. При этом она назвала такую армию не противовесом, а дополнением к НАТО, которое показало бы миру, что новая война в Европе невозможна.
Макрона поддержал и президент России Владимир Путин, назвавший его идею шагом к созданию многополярного мира. По его словам, ЕС - мощный экономический союз, и естественно, что такой союз хочет быть независимым и самодостаточным.