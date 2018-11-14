Первый в Европе: в Таллинне открылся магазин одежды Black Star Wear

В Таллинне появился российский бренд рэпера Тимати.
«Магазин открылся в новом торговом центре T1 - Mall of Tallinn 9 ноября, - рассказал менеджер отдела франчайзинга Black Star Wear Артур Волошин. - В ассортименте бренда – модная одежда для активного образа жизни формата street-wear, спортивная одежда для взрослых и детей, family look (наряды в одном стиле для детей и их родителей), а также различные аксессуары. В продаже регулярно будут появляться капсульные коллекции артистов лейбла Black Star (Тимати, Мот, Егор Крид, Клава Кока и другие популярные артисты)».
Black Star Wear работает по франшизе. Это первый и единственный магазин бренда в Европе. В ближайшей перспективе – расширение ассортимента, развитие бренда и повышение его узнаваемости в городе и за его пределами.
Российский бренд модной молодежной одежды Black Star Wear был основан в 2010 году в составе музыкального лейбла Black Star известным артистом Тимати и его партнером и другом Павлом Курьяновым (Пашу). Первоначально бренд включал несколько футболок с авторскими принтами. В связи с растущей популярностью было принято решение о расширении ассортимента. На данный момент бренд Black Star Wear развивается самостоятельно. В крупнейших городах России и СНГ открыты свыше 50 франчайзиговых магазинов.