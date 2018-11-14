Ср, 14.11.2018
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Абсурд: в Эстонии малый кредит в два раза дороже, чем в Швеции

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Деньги. Фото иллюстративное.

ФОТО: Арво Меэкс

А вы знали, что ваш шведский банк выдает вам малые кредиты в два раза дороже, чем своим соотечественникам, задал вопрос портал Rahageenius.

Портал пишет, что причина не только в том, что рынок Эстонии в два раза более рискованный, но и просто из-за маленькой конкуренции. В первом квартале 2018 года средний процент по малому кредиту в Эстонии составлял 13,19 процента. В то же время в течение последних четырех лет в еврозоне он составляет 4,66 и 5,17 процента.

Подробности читайте на портале Geenius.

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