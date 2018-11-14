ВАДА снова не пускают в Россию

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) исключит возможность прохождения спортсменами допинг-контроля на территории России в случае, если в обозначенный срок не будет обеспечен доступ к данным московской антидопинговой лаборатории, закрытым по распоряжению СК РФ, передает newsru.com.
Дедлайн еще не пройден, но агентство беспокоит отсутствие реальных шагов со стороны РФ.
"WADA обеспокоено отсутствием реальных шагов со стороны России в обеспечении доступа к данным московской лаборатории. В случае невыполнения в срок первого критичного условия на территории России не будет проходить допинг-тестирование. РУСАДА лишится этого права после того, как потеряет соответствие. Не смогут производить забор проб в России и иностранные компании", - заявил ТАСС источник в WADA.
Напомним, что исполнительный комитет WADA 20 сентября авансом восстановил в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), признав его соответствующим международному кодексу.
При этом были четко обозначены два критичных условия, которые должны быть реализованы российской стороной к определенным датам. А именно, до конца года WADA должно получить доступ к основным аналитическим данным московской лаборатории и ее оборудованию, а до 30 июня 2019 года должны быть перепроверены все подозрительные допинг-пробы.
Тогда оговаривалось, что в случае невыполнения этих условий РУСАДА будет немедленно лишено статуса соответствия, а спортсмены России - права выступать на международных стартах.
Вопрос выполнения РФ обязательств по допуску экспертов WADA в московскую антидопинговую лабораторию в срок до 31 декабря включен в повестку ближайших заседаний исполкома и совета учредителей WADA.
РУСАДА было признано несоответствующим кодексу WADA в ноябре 2015 года и его реабилитация являлась ключевым вопросом в урегулировании последствий грандиозного допингового скандала в