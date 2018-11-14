ВАДА снова не пускают в Россию

Дедлайн еще не пройден, но агентство беспокоит отсутствие реальных шагов со стороны РФ.

"WADA обеспокоено отсутствием реальных шагов со стороны России в обеспечении доступа к данным московской лаборатории. В случае невыполнения в срок первого критичного условия на территории России не будет проходить допинг-тестирование. РУСАДА лишится этого права после того, как потеряет соответствие. Не смогут производить забор проб в России и иностранные компании", - заявил ТАСС источник в WADA.

Напомним, что исполнительный комитет WADA 20 сентября авансом восстановил в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), признав его соответствующим международному кодексу.

При этом были четко обозначены два критичных условия, которые должны быть реализованы российской стороной к определенным датам. А именно, до конца года WADA должно получить доступ к основным аналитическим данным московской лаборатории и ее оборудованию, а до 30 июня 2019 года должны быть перепроверены все подозрительные допинг-пробы.

Тогда оговаривалось, что в случае невыполнения этих условий РУСАДА будет немедленно лишено статуса соответствия, а спортсмены России - права выступать на международных стартах.

Вопрос выполнения РФ обязательств по допуску экспертов WADA в московскую антидопинговую лабораторию в срок до 31 декабря включен в повестку ближайших заседаний исполкома и совета учредителей WADA.