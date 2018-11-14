В Вирумаа выявили еще семь нелегальных работников с Украины

Во вторник, 13 ноября, сотрудники службы пограничного и миграционного надзора Идаской префектуры вместе с Трудовой инспекцией проверили иностранцев, работающих в волости Виру-Нигула Ляэне-Вируского уезда. Проверенные граждане Украины не были зарегистрированы в полиции для работы в Эстонии, сообщила пресс-служба Идаской префектуры.
Мужчине 1997 года рождения и женщине 1982 года рождения составили предписания добровольно покинуть Эстонию и ввели запрет на въезд на три месяца. Женщина 1994 года рождения восемь дней пребывала в Шенгенском пространстве, не имея на то законных оснований. Ей тоже выдали предписание добровольно покинуть Эстонию и оштрафовали.
Женщинам 1968 и 1978 годов рождения, а также мужчине 1973 года рождения выдано предписание добровольно уехать из Эстонии. Все эти предписания нужно выполнить до 20 ноября.
У одного иностранца 1968 года рождения во время проверки не оказалось удостоверяющего личность документа. Для выяснения обстоятельств его доставили в Раквереский арестный дом.