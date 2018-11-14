В Вирумаа выявили еще семь нелегальных работников с Украины

Мужчине 1997 года рождения и женщине 1982 года рождения составили предписания добровольно покинуть Эстонию и ввели запрет на въезд на три месяца. Женщина 1994 года рождения восемь дней пребывала в Шенгенском пространстве, не имея на то законных оснований. Ей тоже выдали предписание добровольно покинуть Эстонию и оштрафовали.

Женщинам 1968 и 1978 годов рождения, а также мужчине 1973 года рождения выдано предписание добровольно уехать из Эстонии. Все эти предписания нужно выполнить до 20 ноября.