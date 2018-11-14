Чехия официально отвергла миграционный пакт ООН

Правительство меньшинства Чехии, состоящее из представителей популистского движения АНО ("Акция недовольных граждан") и Чешской социал-демократической партии, пришло к выводу, что этот пакт в недостаточной мере различает "легальных и нелегальных мигрантов", пишет DW.com. Премьер-министр Чехии и основатель АНО Андрей Бабиш также заявил, что соглашение создает угрозу для безопасности и национального суверенитета страны.

Помимо Чехии, об отказе от участия в миграционном пакте ООН уже объявили Болгария, США, Австрия, Венгрия и Австралия. Этот документ должен быть принят на саммите ООН в Марокко 10-11 декабря. Миграционный пакт ООН, не имеющий юридически обязывающей силы, имеет целью упорядочить миграцию и бегство из родных мест.