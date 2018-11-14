За информацию о пропавшем в Ида-Вирумаа Валентине объявлена награда

Фонд Kadunud, в начале октября в результате 14-дневных поисков разыскавший пропавшего в одно время с Валентином грибника Ивана, теперь приступил и к поискам Валентина и ждет сообщений по круглосуточному телефону, пишет «Северное побережье».

Приметы пропавшего 27 сентября Валентина: худощавое телосложение, рост около 175 см, волосы темные и короткие, одет был в черную куртку и темно-синие брюки, на нем были черная спортивная обувь и серая шапка. При себе мужчина имел черную спортивную сумку.

По словам руководителя Kadunud Ааре Рюйтеля, эта информация — это, по сути, все, что можно опубликовать о пропавшем человеке. «Для нас важен каждый малейший клочок информации, ведь он может навести нас на правильный след», - сказал он и добавил, что никогда не стоит считать, будто информация слишком мала или незначительна - она в любом случае может помочь.

К информации, которая посодействует в поисках Валентина или связанных с его исчезновением людей, может, в конце концов, привести премия. Если, конечно, данный намек приведет к решению проблемы. «Если мы найдем где-то Валентина и выяснится, что он пропал в связи с нарушением здоровья, то все просто. Но если принять во внимание, что люди из городской среды обычно просто так из-за нарушения здоровья не пропадают в неизвестном направлении на природе, то нам, скорее, нужно искать намеки, связанные с людьми, имеющими отношение к его исчезновению. И тогда премию можно будет получить только после того, как эти люди будут установлены, ситуация разрешится и виновные будут осуждены», - сказал Рюйтель.

По его оценке, то, что человек просто исчезает и бросает всю свою прежнюю жизнь и обязательства, указывает все же на то, что сделано это было не по доброй воле. Также ключевым является вопрос, кто те люди, с которыми Валентин встречался утром в день своего исчезновения, - если кто-нибудь что-то знает об этом, это было бы большой помощью.

По словам Рюйтеля, их опыт показал, что когда за информацию назначается премия, то это содействует поиску решения: «Подчеркну, что премию за обнаружение Валентина платит не наш фонд, а семья, изыскавшая такую возможность».

В случае исчезновения человека первым делом обычно расклеивают объявления о розыске. Если в результате этого получают какую-то информацию, ее можно проверить и наметить дальнейший план поисков. Именно при обработке такой информации фонд и пришел на помощь семье Валентина.

Розысками Валентина занимается наряду с фондом и близкими полиция. Ведущий следователь Йыхвиского отделения полиции Александра Мюрсеп сказала, что они начали активные розыски 29 сентября.

С момента исчезновения мобильный телефон мужчины выключен и позиционировать его невозможно. «Мы опросили близких и знакомых Валентина, пообщались с его работодателем и другими людьми, у которых могла бы иметься информация о местонахождении мужчины. Мы сделали выписки его звонков и пользования интернетом, а также подали запросы в банк и прочие учреждения, чтобы получить информацию, которая приблизила бы нас к обнаружению Валентина. К сожалению, с конца сентября всяческая деятельность на его счетах отсутствует», - рассказала Мюрсеп.

Полицейские обработали записи нескольких городских видеокамер, чтобы установить возможное направление передвижений мужчины. 27 сентября он приехал на автобусе из Нарвы в Йыхви, отправился в Ахтмескую часть города, побывал там у близких — и затем пропал.

«Мы знаем, что мужчина не уехал через границу в Россию и не покидал Эстонию на самолете, судне или ином средстве общественного транспорта. Мы проверили все наводки и информацию, которые поступили к нам о пропаже мужчины или которые мы смогли получить, - добавила Мюрсеп, что в разработке сейчас несколько версий исчезновения, но ни одна из них не нашла подтверждения.

Полиция активно продолжает сбор информации и опросы людей и надеется добраться до информации, которая посодействовала бы поискам. Начато уголовное производство.