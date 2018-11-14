Все выключено: сауну, интернет и напитки в турецких отелях хотят сделать платными

Министерство финансов Турции при участии Ассоциации отельеров Турции (TÜROB) презентовало план по развитию туризма в стране на 2019 год. Согласно прогнозам специалистов, в следующем году туристическая отрасль должна получить более 41 млн иностранных туристов и доход отрасли в размере 35 млрд долларов. Однако, эксперты признали, что рост доходов происходит значительно медленнее увеличения количества иностранных гостей. Для повышения прибыли в Ассоциации отельеров Турции предложили расширить перечень платных услуг в отелях, работающих по системе all-inclusive.

Среди конкретных предложений: введение отдельной платы за посещение сауны или хамам, за доступ к интернету в гостиничных номерах, за пользование спортивной и детской площадкой, за предоставление бутилированной воды в номер и даже за подачу напитков на ужин. Реакция отельеров на такие возможные нововведения пока неизвестна. Но если инициатива получит отклик, то туристов неминуемо ждет очередное увеличение расходов на отдых в Турции, пишет turizm.ru.