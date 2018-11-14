Ср, 14.11.2018
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Реконструкторы дадут бой. Столетию Кайтселийта посвящается

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ФОТО: Афиша мероприятия

В субботу Музей Харьюского уезда, город Кейла и военно-исторический клуб Front Line приглашают посетить военно-историческую реконструкцию посвященную столетию создания Союза обороны - Кайтселийт.

Для зрителей будет разыгран один из эпизодов боев, проходивших на территории Эстонии в 1918 году.

В мероприятии примут участие военно-исторические клубы из Эстонии, Латвии и России.

Мероприятие начнется в 13.00. Вход свободный.

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