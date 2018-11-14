Реконструкторы дадут бой. Столетию Кайтселийта посвящается
14 ноября 2018, 14:09
В субботу Музей Харьюского уезда, город Кейла и военно-исторический клуб Front Line приглашают посетить военно-историческую реконструкцию посвященную столетию создания Союза обороны - Кайтселийт.
Для зрителей будет разыгран один из эпизодов боев, проходивших на территории Эстонии в 1918 году.
В мероприятии примут участие военно-исторические клубы из Эстонии, Латвии и России.
Мероприятие начнется в 13.00. Вход свободный.