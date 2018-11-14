"Челси" грозят большие неприятности

Лондонскому клубу грозит наказание за нарушение правил при переходе молодых игроков, утверждает Football Leaks.

Сообщается, что в настоящее время идет расследование по 19 трансферам «Челси». В 14 случаях сделки были осуществлены по несовершеннолетним футболистам.

В частности, речь идет о подписании полузащитника Бертрана Траоре. Формально лондонцы заключили с ним контракт в 2014 году, когда футболисту уже исполнилось 18 лет.

Однако фактически он появился в клубе гораздо раньше. В частности, он играл за юношескую команду «синих», когда ему было всего 16. В ФИФА посчитали, что «Челси» намеренно скрыл эту информацию.