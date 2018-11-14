Huawei готовит флагманы с рекордным зумом без потерь качества

На замену камерафону Huawei P20 Pro с тройной камерой будет представлен Huawei P30 Pro. По словам Уолтера Цзи, компания работает над камерой для смартфона с десятикратным оптическим зумом и камерой с четырьмя модулями для съемки. Пока неясно, появятся и эти возможности уже в Huawei P30 Pro, сообщает ferra.ru.

В свое время Huawei P20 Pro стал первым смартфоном с тройной камерой, но с четверной камерой Huawei не суждено поставить рекорд, поскольку такой смартфон уже продает Samsung.