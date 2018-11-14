Картина дня: литовские автоугонщики, кризис в полиции и заявление Коробейника

Полиция задержала предполагаемого угонщика. В Тарту стреляли

Полиция обратилась за помощью: если кто-то в эти часы заметит в Тарту или его окрестностях подозрительный автомобиль с иностранными номерами, нужно немедленно сообщить об этом по телефону 112. Читайте далее...

Кризис в полиции: сотрудники разбегаются кто куда

Полицейские массово уходят на пенсию, а согласующегося с законами варианта для их замещения нет: по плану «А» не смогли договориться в министерствах, а плана «Б» не существует. Читайте далее...

Фото: поездка на велосипеде по Гонсиори привела читателя в недоумение

До открытия улицы Гонсиори в Таллинне остается один день, а у местных жителей уже появились вопросы. Например, по поводу новых велосипедных дорожек и ливневой канализации. Читайте далее...

Коробейник и Соояэр будут баллотироваться на выборах в Рийгикогу по списку Центристской партии

В среду, 14 ноября, в 11:00 покинувшие Партию реформ Андрей Коробейник и Имре Соояэр рассказали о своих дальнейших планах на ближайшие выборы. Postimees вел прямую трансляцию с пресс-конференции. Читайте далее...

Госконтроль: резервы Больничной кассы и Кассы страхования от безработицы используются нецелесообразно

Государственный контроль в среду представит специальной комиссии Рийгикогу по контролю государственного бюджета обзор использования и сохранения государственного имущества за 2017–2018 гг, сообщила пресс-служба парламента. Читайте далее...

Цена на нефть рухнула за сутки до годового минимума

Нефть марок WTI и Brent потеряла за сутки 7,1 и 6,6 процента своей стоимости соответственно. Причины падения - ухудшение прогноза ОПЕК о росте спроса на черное золото и заявления Трампа. Читайте далее...

Видео: задержаны главные мастера закулисных махинаций наркорынка Харьюмаа

В начале ноября сотрудники следственного отдела Налогово-таможенного департамента в рамках уголовного дела задержали трех человек: организатора контрабанды марихуаны и кокаина, внутригосударственного курьера и покупателя наркотического вещества. Читайте далее...

Поиски источника таинственного ночного звука в Таллинне продолжаются

По словам старейшины района Кесклинн Владимира Света, источник ночного звука неизвестен, но к информации о нем относятся со всей серьезностью. Читайте далее...

Водитель, не раз садившийся за руль пьяным, отправился в тюрьму

Благодаря поступившему в субботу на номер 112 звонку полицейскими был задержан пьяный водитель. В понедельник, 12 ноября, решением Вируского уездного суда 38-летний мужчина был признан виновным в неоднократном управлении транспортным средством в состоянии опьянении. Читайте далее...

Абсурд: в Эстонии малый кредит в два раза дороже, чем в Швеции