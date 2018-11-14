Водитель, не раз садившийся за руль пьяным, отправился в тюрьму

Вечером 10 ноября полиция получила звонок на номер 112 о том, что в волости Тапа передвигается автомобиль, за рулем которого может находиться нетрезвый водитель. Через несколько минут полицейские Раквереского отделения полиции обнаружили автомобиль Volkswagen, которым управлял 38-летний мужчина в состоянии опьянения. Полицейские установили также, что у водителя отсутствует право на управление транспортным средством.

По словам руководителя службы превенции и ведения производства Йоэля Алла, этот случай является наглядным примером того, как важно замечать потенциально опасные ситуации и не оставаться равнодушным. «Даже один звонок может иметь решающее значение. Еще раз большое спасибо человеку, который сообщил об опасном водителе. Такие звонки предупреждают потенциальные ДТП и помогают сделать наши дороги безопаснее», – сказал Йоэль Алла.

«Вызывает беспокойство то, что в машине находились два пассажира, которые не только позволили пьяному человеку сесть за руль, но и сами сели в машину к такому водителю и были готовы подвергнуть свою жизнь риску. Управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения - это крайне безответственный поступок и такие поездки могут закончиться трагически», - добавил он.

По словам помощника прокурора Вируской окружной прокуратуры Айна Тали, менее месяца назад этот водитель был признан виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения и суд вынес ему в качестве наказания десять месяцев заключения условно с испытательным сроком в полтора года. «Так как лицо не сделало правильных выводов из предыдущего наказания, я ходатайствовал о реальном тюремном заключении», – пояснил Айн Тали.