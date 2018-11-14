Ср, 14.11.2018
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РФС придумал, как монетизировать "жест Дзюбы"

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Soccer Football - World Cup - Group A - Russia vs Saudi Arabia - Luzhniki Stadium, Moscow, Russia - June 14, 2018 Russia's Artem Dzyuba celebrates scoring their third goal with coach Stanislav Cherchesov REUTERS/Maxim Shemetov

ФОТО: Maxim shemetov / REUTERS

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и форвард Артем Дзюба передали РФС права на использование своего жеста «ладонь к козырьку».

По информации телеграм-канала «Мутко против», футболисты и тренер сборной России спустя некоторое время после ЧМ-2018 подписали договор, в котором, помимо прочего, передали РФС исключительные права на использования своих жестов. 

Теперь РФС имеет право на использование фирменного жеста Черчесова и Дзюбы в коммерческих целях.

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