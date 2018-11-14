РФС придумал, как монетизировать "жест Дзюбы"
14 ноября 2018, 14:50
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов и форвард Артем Дзюба передали РФС права на использование своего жеста «ладонь к козырьку».
По информации телеграм-канала «Мутко против», футболисты и тренер сборной России спустя некоторое время после ЧМ-2018 подписали договор, в котором, помимо прочего, передали РФС исключительные права на использования своих жестов.
Теперь РФС имеет право на использование фирменного жеста Черчесова и Дзюбы в коммерческих целях.