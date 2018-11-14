Ср, 14.11.2018
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Государство берет танкистов в тиски

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Бизнес. Иллюстративное фото.

ФОТО: Varin Rattanaburi / PantherMedia / Varin Rattanaburi

Министерство юстиции разработало изменения к Коммерческому кодексу с целью уменьшить использование "танкистов" в предпринимательской среде Эстонии и повысить общий уровень культуры бизнеса, передает Rus.ERR.

В течение многих лет в Эстонии представляют проблему предприниматели, которые перекладывают свои бизнес-обязательства на кредиторов.

Для этого используются разные схемы, например, когда руководство юридического лица-должника заменяется малоимущим лицом, которое на практике не участвует в управлении компанией, то есть так называемым "танкистом".

По данным Союза кредиторов Эстонии (Eesti võlausaldajate liit), в стране активно действует около 700 "танкистов", связанных с более 10 000 компаний с общей задолженностью в 355 миллионов евро.

Согласно законопроекту, в целях сокращения использования услуг "танкистов", ликвидируется возможность отчуждения части активов паевых товариществ (OÜ) в ситуации, когда последнее не выполнило установленные законом обязательства по представлению отчетности.

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