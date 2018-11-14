Необычное ДТП в Латвии: велосипедист решил сэкономить время и попал в реанимацию

К счастью, человек остался жив, рассказала порталу liepajniekiem.lv представитель ГПСС Вендия Пикше.

"В 21.27 спасатели получили вызов на переезд на улице Райня, где под состав попал человек. По прибытии на место, было констатировано, что помощь ГПСС не нужна, поскольку человек уже был вытащен из под поезда и госпитализирован"”, - отметила Пикше.

Представитель государственной полиции Сигне Штейнберга сообщила: "Мужчина 1956 г.рожд., начиная движение на локомотиве с составом из 12 вагонов, наехал на переезде на мужчину 1987 г.рожд., который пытался пересечь переезд между вагонами на красный сигнал светофора".

"Медики доставили пострадавшего в больницу с тяжелыми травмами", - отметила Штейнберга и добавила, что в полиции начат криминальный процесс и проходит расследование.

Представитель Лиепайской региональной больницы Индра Грасе порталу рассказала, что пострадавший с тяжелыми травмами помещен в реанимацию больницы.