Коробейник и Соояэр стали членами Центристской партии. А теперь вспомним, как они разносили ее в пух и прах

Андрей Коробейник, сообщивший о том, что будет баллотироваться на выборах в Рийгикогу по списку Центристской партии, еще пару месяцев назад сравнял с землей программу партии, передает Postimees.
"Мы решили баллотироваться в Рийгикогу в качестве независимых кандидатов по списку Центристской партии", - подтвердили Андрей Коробейник и Имре Соояэр обосновав это тем, что у Центристской партии самая прогрессивная программа в Эстонии.
Однако еще пару месяцев назад Коробейник считал программу партии бессодержательной, правда, говорил, что председатель, премьер-министр Юри Ратас, очень хорошо работает.
"Программа Центристской партии абсолютно бессодержательна - содержания нет и огня тоже, но Юри убедителен и люди ему верят. Член Партии реформ не сможет быть убедительным с такой риторикой. Я думаю, что Юри еще поднимет рейтинг Центристской партии за счет избирателей Партии реформ", - сказал Коробейник в конце сентября в передаче Otse Postimehest.
Еще будучи членом Партии реформ, Коробейник говорил, что установление необлагаемых налогом 500 евро - шаг в правильном направлении, однако обещать избирателям, что "получите деньги и платить ни за что не придется - неправильно". "Если для покрытия 500 евро, необлагаемых налогом, повысится подоходный налог, то потеряют те, кто зарабатывает 600-700 евро. Это неправильно. Вся эта реформа (проведенная центристским правительством - прим. ред.) неверна, а исправлять ее таким образом неверно вдвойне.
Коробейник сказал в интервью Вилье Кийслер, что, по его оценке, ни у одной партии нет долгосрочной стратегии. "Никто не говорит о том, что будет в 2025", - сказал он.
Говоря на темы, связанные с граждаствном, Коробейник сказал, что ему не понятно, почему Юри Ратас, который поддерживает нулевой вариант гражданства, будучи премьер-министром не сделал ни одного шага в этом направлении. "Если бы я был премьер-министром, я бы сделал так, что ни одного серого паспарта больше не выдали", - сказал он.
Как критиковал Центристскую партию Имре Соояэр?
- В апреле прошлого года Соояэр признался в соцсетях, что высказывание бывшего члена Центристской партии и главы Союза женщин Эстонии Сийри Овийр (в рядах Центристской парти с 1991 по 2012) о присуждении титула "Мать года" ранило его до глубины души. Речь идет о спровоцировавшем скандал высказывании Овийр о том, что на этот титул может претендовать только замужняя женщина.
- Соояэр был одним из инициаторов Закона о сожительстве. "Мы должны сформировать государство, в котором все могут быть теми, кем они являются, и дать им возможность проживать свою жизнь и любить так, как они хотят", - сказал он. Проект ликвидации Закона о сожительстве в прошлом октябре создал трение в коалиции и фракция Центристской партии не была единодушна в этом вопросе.
- В сентябре прошлого года разгорелся скандал, когда по инициативе члена Центристской партии Мярта Сультса молодые художники покрыли Горхолл граффити. Департамент охраны памятников старины счел это непозволительным. Соояэр требовал, чтобы Сультс ответил за это. "Члену Рийгикогу Мярту Сультсу нужно взять на себя ответственность за ложь и нарушение закона. Так дела не делаются, если у него был однозначно отрицательный ответ от Департамента охраны памятников старины. Мужчина должен ответить за свои поступки и дурачества молодых художников".
- В апреле этого года Соояэр назвал Центристскую партию, где "случаям коррупции нет конца", самым большим конкурентом Партии реформ, в которой он в то время состоял.
- Соояэр сказал в октябре этого года, уходя из Партии реформ, что удачи и будущее Эстонии - его кровное дело и подтвердил, что продолжит поддерживать либеральные демократические ценности и свободу личности.
Покинувшие Партию реформ Андрей Коробейник и Имре Соояэр подтвердили на сегодняшней пресс-конференции, что будут баллотироваться на выборах в Рийгикогу по списку Центристской партии, однако в партию не вступили.
"Хороший результат Центристской партии будет полезен всем", - сказал Коробейник.
"Для нас важно, чтобы Эстония обеспечивала современную предпринимательскую среду. Мы знаем о тревожных признаках, которые уже сегодня существуют в обществе в связи экономическим и денежным рынками. Поэтому мы не поддерживаем повышение подоходного налога для предприятий, повышения налога с оборота учреждений гостиничного типа", - сказал Соояэр.
ВЫБОРЫ В РИЙГИКОГУ 2019
Не позднее 2 декабря 2018 года президент Эстонии Керсти Кальюлайд объявит выборы.
На следующий рабочий день после распределения мандатов начнется представление кандидатов на регистрацию. Представлять кандидатов можно до 17 января 2019 года, до 18:00. Образцы документов будут опубликованы осенью 2018 года.
23 января 2019 года начнется период активной выборной кампании, в течение которого политическая внешняя реклама – запрещена.
Не позднее 1 февраля 2019 года иностранным представительствам в письменном виде необходимо послать ходатайства о голосовании. С 16 по 21 февраля 2019 года в течение по крайней мере двух дней пройдет голосование в иностранных представительствах.
С 21 по 24 февраля 2019 года пройдет предварительное голосование на участках, назначенных Государственной службой по организации выборов. С 25 по 27 февраля 2019 года пройдет предварительное голосование на всех избирательных участках. С 21 по 27 февраля 2019 года пройдет электронное голосование. 3 марта 2019 года – день выборов.