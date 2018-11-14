Коробейник и Соояэр стали членами Центристской партии. А теперь вспомним, как они разносили ее в пух и прах

ВЫБОРЫ В РИЙГИКОГУ 2019

Не позднее 2 декабря 2018 года президент Эстонии Керсти Кальюлайд объявит выборы.

На следующий рабочий день после распределения мандатов начнется представление кандидатов на регистрацию. Представлять кандидатов можно до 17 января 2019 года, до 18:00. Образцы документов будут опубликованы осенью 2018 года.

23 января 2019 года начнется период активной выборной кампании, в течение которого политическая внешняя реклама – запрещена.

Не позднее 1 февраля 2019 года иностранным представительствам в письменном виде необходимо послать ходатайства о голосовании. С 16 по 21 февраля 2019 года в течение по крайней мере двух дней пройдет голосование в иностранных представительствах.

С 21 по 24 февраля 2019 года пройдет предварительное голосование на участках, назначенных Государственной службой по организации выборов. С 25 по 27 февраля 2019 года пройдет предварительное голосование на всех избирательных участках. С 21 по 27 февраля 2019 года пройдет электронное голосование. 3 марта 2019 года – день выборов.