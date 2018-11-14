«В панике снесли забор»: очевидец рассказал о побеге автоугонщиков

Владелец дома Мярт Вагур заметил в половину третьего ночи проникающий со двора через окно свет фонариков, который привлек его внимание к незнакомым людям. Вагур позвонил сразу на номер 112 и развязал этим большую полицейскую операцию, которая длится до сих пор.

Tartu Postimees не удалось в среду днем поговорить с самим Вагуром, но о произошедших ночью пугающих событиях рассказала его спутница жизни Крыыт Кивисте, которую он сразу разбудил после звонка на экстренный номер. «Да, Мярт сразу позвонил в полицию. Сам он не хотел вмешиваться, поскольку у нас дома были маленькие дети, а злоумышленники могли быть вооружены», - говорит она.

Кивисте вспоминает, что первые полицейские прибыли через три минуты и после этого воры обратились в бегство. Им пришлось перепрыгивать через сетчатый забор, в результате чего он пострадал.

Сейчас известно, что скорее всего именно благодаря звонку Вагура автомобиль живущего по соседству Урмо Оття не стал жертвой угона. Отть сказал, что проснулся только после стука полиции в дверь: «Они звонили мне и на мобильный, но у меня есть привычка на ночь отключать звук».

Автомобиль Оття Honda, довольно новый, стоял на улице Тихасе с заведенным мотором. «Посмотрел по навигационному устройству, как долго воры кружили на моей машине. Выяснилось, что они напрямую поехали к следующей цели», - добавляет Отть. Он предположил, что, видимо, цели были намечены заранее, поэтому угонщики быстро воплощали свои планы в жизнь.