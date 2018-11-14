Ратас: игнорировать действия России на Украине не станем, но пограндоговор надо ратифицировать
14 ноября 2018, 15:58
Премьер-министр Эстонии, председатель Центристской партии Юри Ратас в среду, 14 ноября, подтвердил, что он по-прежнему поддерживает завершение ратификации эстонско-российских пограничных соглашений. А действия России на Украине следует рассматривать вне этого процесса, передает Rus.ERR.
"Пограничные соглашения были подписаны в 2014 году. И Россия, и Эстония тогда выразили явное желание урегулировать этот вопрос до конца", - сказал Ратас, отвечая во время парламентского инфочаса на вопрос беспартийного депутата Рийгикогу Ольги Ивановой.
При этом он заверил, что закрывать глаза на действия России на Украине и в Грузии Эстония не собирается.