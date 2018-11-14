Ратас: игнорировать действия России на Украине не станем, но пограндоговор надо ратифицировать

"Пограничные соглашения были подписаны в 2014 году. И Россия, и Эстония тогда выразили явное желание урегулировать этот вопрос до конца", - сказал Ратас, отвечая во время парламентского инфочаса на вопрос беспартийного депутата Рийгикогу Ольги Ивановой.