Гражданство Кати или гражданство главреда?

Еще не известно, будет ли Совет общественно-правового телерадиовещания обсуждать вопрос гражданства Екатерины Таклая, назначенной новым главным редактором русскоязычного телевизионного канала ETV+, но уже запестрели заголовки, что ее российское гражданство может стать для нее проблемой.

Начнем с того, что на канале ETV+ и так работают граждане третьих стран и никто их не стращал и с руководства объяснений не требовал. Сериал «Ласнагорск» снимали россияне, белорусы. И снимались в нем те, кто постоянно работает на враждебном к Эстонии медиаресурсе. На самом общественно-правовом вещании Эстонии работают люди многих национальностей и с разными паспортами, есть даже турок. В нашей истории происходили вещи и пострашнее.

Так что, если есть постоянный вид на жительство, опыт работы на том же ERR таким же руководителем отдельной редакции и в условиях конкурса ничего не сказано о гражданстве, то и темы нет.

Кристену Михалу, которого мне очень сложно заподозрить в каком-то особом отношении к владельцам иных паспортов, следовало бы для начала спросить у своей коллеги по партии, члена Совета общественно-правового вещания, о причинах наличия у Кати гражданства РФ. Тогда и Кате не пришлось бы на всю страну раскрывать подробности своей частной жизни, из-а которых которые она как порядочный и честный сохраняет гражданство России.

В ситуации, в которой оказался сам канал, от местных политиков и общественных деятелей ждешь поддержки и понимания, защиты от иностранных и местных идиотов, которые в свое время атаковали Дарью Саар вопросом «Чей Крым?».

На самом деле я понимаю тех, кто считает, что главред ETV+ мог бы быть гражданином ЭР хотя бы из-за того, что эта должность идеологически приравнена к должности командира боевого подразделения, непосредственно воюющего на линии фронта информационной войны. В этом как раз и заключается основная ошибка Михала. Он своим мнением оказал медвежью услугу каналу: если самой большой ошибкой по назначению на должность главреда Саар было отрицание контрпропагандистского содержания создаваемого канала, то на этот раз Михал подтвердил контрпропагандистскую направленность ETV+.