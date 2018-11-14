Нефть за месяц подешевела на четверть. Что происходит?

Цены на нефть на мировых рынках резко обвалились - такого стремительного снижения на рынке не отмечалось с 2015 года.
Фьючерсы на нефть североморского сорта Brent на 15:25 по Москве торговались на уровне 66,4 доллара за баррель. Это на 23% ниже максимума начала октября текущего года. Аналогичная динамика наблюдается у сорта WTI, на который ориентируется американский рынок. Он торговался на уровне около 56 долларов за баррель - более чем на 25% ниже пика месячной давности.
Падение нефтяных котировок обычно вызывает снижение курса рубля к мировым валютам, однако на этот раз этого не произошло. Доллар на торгах 14 ноября подешевел к предыдущему закрытию на 0,6%, а по сравнению с пиком начала октября подорожал лишь на 4,4%.
1-3 октября (максимум)
14 ноября
Изменение
Нефть Brent, за баррель
86,3 доллара
66,4 доллара
-23%
Курс доллара США
64,9 рубля
67,8 рубля
+4%
Источники: bloomberg.com, сайт Московской биржи, расчеты Би-би-си.
Почему нефть так сильно подешевела?
Из-за избытка нефти на рынке. Так, добыча в странах «большой тройки» (Россия, Саудовская Аравия, США) находится на рекордных уровнях, отмечает Международное энергетическое агентство (МЭА) в своем отчете.
Росту предложения способствовала неопределенность вокруг санкций против Ирана - еще одной крупной нефтедобывающей страны.
«США начали всю эту заваруху с санкций в отношении Ирана. Потом они пошли на попятную, Иран по-прежнему добывает и продает нефть», - заявил MarketWatch аналитик Banyan Hill Research Мэтт Бадиали (перевод цитаты по «Интерфаксу»).
Кроме того, проявился сезонный фактор. В это время года многие нефтеперерабатывающие заводы закрываются на плановый ремонт, из-за чего в нефтехранилищах скапливаются дополнительные объемы сырья.
Рост запасов нефти «следует приветствовать как своего рода страховку, а не расценивать как угрозу», говорится в отчете МЭА - организации, представляющей интересы стран-импортеров энергоносителя.
Почему рубль упал не так сильно?
Несмотря на резкое и драматичное снижение цены на нефть, рубль не упал. Вчера доллар на закрытии биржи закрепился на отметке в 68,12 рубля. С утра курс рубля умеренно снижался - первые сделки были в районе от 68,06 до 68,3 рубля за доллар. Но затем российская валюта даже укрепилась - на 15:20 мск доллар стоил 67,8 рубля.
«За последнее время чувствительность российской валюты к колебаниям нефтяных цен снизилась. И если исходить из того, что вчерашняя, достаточно слабая реакция... говорит об отсутствии у инвесторов особых опасений по поводу увеличения оттока капитала, то, скорее всего, рубль и дальше сможет оставаться сравнительно «индифферентным» к ситуации на нефтяном рынке», - говорится в отчете «ВТБ Капитала».
Аналитики «Нордеа банка» отмечают, что не нефть, а возможные санкции против России остаются ключевой темой для валютного рынка.
В данном случае поддержку рублю могли оказать американские сенаторы с новостью о том, что рассмотрение законопроекта об ужесточении санкций в отношении России может быть отложено на 2019 год. Этот законопроект ранее получил название «санкций из ада». Ожидание его рассмотрения с августа оказывает давление на российскую валюту.
«Позиции российской валюты остаются довольно уязвимыми. Определенная поддержка для российской валюты может появиться на следующей неделе по мере приближения к пику налоговых платежей [в России]», - пишут аналитики «Нордеа».
Кроме того, отмечают они, если ОПЕК перед встречей 5 декабря «начнет подавать сигналы о готовности сбалансировать рынок», то есть заявить о готовности сократить добычу нефти. Это также может поддержать российскую валюту.
ОПЕК уже пытается успокоить ситуацию на нефтяном рынке. Агентство Рейтер со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, сообщило, что ОПЕК и страны, не входящие в состав организации, обсуждают решение сократить добычу примерно на 1,4 миллиона баррелей в сутки в 2019 году.
Как события будут развиваться дальше?
Саудовская Аравия попытается склонить других крупных производителей к сокращению добычи на встрече Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) 5 декабря этого года, пишет Financial Times.
В противоположном направлении - дальнейшего снижения цен - собираются действовать США.
«Надеюсь, Саудовская Аравия и ОПЕК не станут сокращать добычу. Цены на нефть должны быть намного ниже, учитывая уровень запасов», - написал президент страны Дональд Трамп в «Твиттере» в понедельник, 12 ноября.
Твит американского лидера стал одним из факторов, толкнувших вниз нефтяные котировки на текущей неделе.
Что говорят российские власти?
Снижение цен на нефть создает дополнительную нервозность на российском рынке, признал министр экономического развития Максим Орешкин. Сейчас российская экономика значительно более устойчива, чем в конце 2014 года, когда произошел обвал курса рубля к мировым валютам, заверил чиновник.
В краткосрочной перспективе цены могут упасть еще ниже, а в среднесрочной перспективе ситуация будет устойчивой, предположил Орешкин.
«Главный сигнал - средне- и долгосрочные форварды - чувствуют себя устойчиво и находятся выше, чем они были полгода назад», - сказал он (цитата по Интерфаксу).
Несмотря на снижение, средняя цена в 2018 году составляет 70 долларов за баррель, напомнил министр энергетики Александр Новак (его слова приводит Рейтер). Это на 3% выше уровня на торгах 14 ноября.
«У нас есть все инструменты для того, чтобы реагировать в случае каких-то серьезных кризисных явлений», - сказал он, подразумевая возможности ОПЕК, России и примкнувших к ним стран-производителей воздействовать на цены путем сокращения добычи. Пока подобных решений не принято, а на рынке сохраняется неопределенность, отметил чиновник.
Ситуацию также прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Мы внимательно наблюдаем за тем, как развивается ситуация на энергетических рынках, определенная волатильность присутствует, но рынок есть рынок. В остальном сейчас никаких комментариев, конечно, быть не может» (цитата по «Интерфаксу»).
По словам главы госкорпорации «Роснефть» Игоря Сечина, спад уже прекратился. «Я думаю, что во многом это неопределенность связанная с Ираном была, которая влияла на падение уровня цены», - сказал он, затруднившись сделать прогноз на будущее.