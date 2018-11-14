Нефть за месяц подешевела на четверть. Что происходит?

В данном случае поддержку рублю могли оказать американские сенаторы с новостью о том, что рассмотрение законопроекта об ужесточении санкций в отношении России может быть отложено на 2019 год. Этот законопроект ранее получил название «санкций из ада». Ожидание его рассмотрения с августа оказывает давление на российскую валюту.

«Позиции российской валюты остаются довольно уязвимыми. Определенная поддержка для российской валюты может появиться на следующей неделе по мере приближения к пику налоговых платежей [в России]», - пишут аналитики «Нордеа».

Кроме того, отмечают они, если ОПЕК перед встречей 5 декабря «начнет подавать сигналы о готовности сбалансировать рынок», то есть заявить о готовности сократить добычу нефти. Это также может поддержать российскую валюту.

ОПЕК уже пытается успокоить ситуацию на нефтяном рынке. Агентство Рейтер со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией, сообщило, что ОПЕК и страны, не входящие в состав организации, обсуждают решение сократить добычу примерно на 1,4 миллиона баррелей в сутки в 2019 году.

Как события будут развиваться дальше?

Саудовская Аравия попытается склонить других крупных производителей к сокращению добычи на встрече Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) 5 декабря этого года, пишет Financial Times.

В противоположном направлении - дальнейшего снижения цен - собираются действовать США.

«Надеюсь, Саудовская Аравия и ОПЕК не станут сокращать добычу. Цены на нефть должны быть намного ниже, учитывая уровень запасов», - написал президент страны Дональд Трамп в «Твиттере» в понедельник, 12 ноября.

Твит американского лидера стал одним из факторов, толкнувших вниз нефтяные котировки на текущей неделе.

Что говорят российские власти?

Снижение цен на нефть создает дополнительную нервозность на российском рынке, признал министр экономического развития Максим Орешкин. Сейчас российская экономика значительно более устойчива, чем в конце 2014 года, когда произошел обвал курса рубля к мировым валютам, заверил чиновник.

В краткосрочной перспективе цены могут упасть еще ниже, а в среднесрочной перспективе ситуация будет устойчивой, предположил Орешкин.

«Главный сигнал - средне- и долгосрочные форварды - чувствуют себя устойчиво и находятся выше, чем они были полгода назад», - сказал он (цитата по Интерфаксу).

Несмотря на снижение, средняя цена в 2018 году составляет 70 долларов за баррель, напомнил министр энергетики Александр Новак (его слова приводит Рейтер). Это на 3% выше уровня на торгах 14 ноября.

«У нас есть все инструменты для того, чтобы реагировать в случае каких-то серьезных кризисных явлений», - сказал он, подразумевая возможности ОПЕК, России и примкнувших к ним стран-производителей воздействовать на цены путем сокращения добычи. Пока подобных решений не принято, а на рынке сохраняется неопределенность, отметил чиновник.

Ситуацию также прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков: «Мы внимательно наблюдаем за тем, как развивается ситуация на энергетических рынках, определенная волатильность присутствует, но рынок есть рынок. В остальном сейчас никаких комментариев, конечно, быть не может» (цитата по «Интерфаксу»).