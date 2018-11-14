Последний раз его видели в районе Адмиралтейского бассейна, и в его поисках принимала участие почти сотня добровольцев.

Саариламми прибыл в Таллинн 24 ноября, чтобы принять участие в профсоюзной конференции. На следующий день он пропал. Вещи Саариламми остались в гостинице Euroopa. Знакомые и близкие так и не смогли с ним связаться.

Восьмого декабря полиция сообщила, что пропавший 24 ноября гражданин Финляндии Ари Саариламми, скорее всего, упал в Адмиралтейский бассейн и утонул. Но тогда его тело не удалось найти и водолазам.