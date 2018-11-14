Тело почти год назад пропавшего в Таллинне профсоюзного деятеля Ари Саариламми было найдено, сообщает Postimees со ссылкой на финские СМИ.
Последний раз его видели в районе Адмиралтейского бассейна, и в его поисках принимала участие почти сотня добровольцев.
Саариламми прибыл в Таллинн 24 ноября, чтобы принять участие в профсоюзной конференции. На следующий день он пропал. Вещи Саариламми остались в гостинице Euroopa. Знакомые и близкие так и не смогли с ним связаться.
Восьмого декабря полиция сообщила, что пропавший 24 ноября гражданин Финляндии Ари Саариламми, скорее всего, упал в Адмиралтейский бассейн и утонул. Но тогда его тело не удалось найти и водолазам.
Издание Ilta-Sanomat сегодня сообщило, что тело Саариламми было найдено вблизи порта Мийдуранна. Эстонская полиция оповестила 14 ноября власти Финляндии, что 16 октября вблизи порта Мийдуранна было найдено тело, личность погибшего на сегодняшний день установлена. Речь идет о Ари Саариламми 1963 года рождения. Пока нет оснований полагать, что его гибель связана с преступлением.