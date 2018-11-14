В Эстонии оказалось почти 7000 поврежденных банкнот

Чаще всего банкноты бывают испорчены детьми, домашними животными, в результате стирки и при хранении во влажных условиях.

Банк Эстонии обменивает банкноты в том случае, если сохранена хотя бы ее половина. Умышленно испорченные банкноты не обмениваются.