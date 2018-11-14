Ср, 14.11.2018
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В Эстонии оказалось почти 7000 поврежденных банкнот

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Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

За десять месяцев этого года Банк Эстонии заменил 6927 поврежденных банкнот и 21 монету, передает Rus.ERR.

Чаще всего банкноты бывают испорчены детьми, домашними животными, в результате стирки и при хранении во влажных условиях.

Банк Эстонии обменивает банкноты в том случае, если сохранена хотя бы ее половина. Умышленно испорченные банкноты не обмениваются.

Если банкнота или монета оказались испорченными или поврежденными, следует обратиться в какой-либо офис коммерческого банка или в музейный магазин Банка Эстонии.

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