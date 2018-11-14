В Эстонии оказалось почти 7000 поврежденных банкнот
14 ноября 2018, 16:47
За десять месяцев этого года Банк Эстонии заменил 6927 поврежденных банкнот и 21 монету, передает Rus.ERR.
Чаще всего банкноты бывают испорчены детьми, домашними животными, в результате стирки и при хранении во влажных условиях.
Банк Эстонии обменивает банкноты в том случае, если сохранена хотя бы ее половина. Умышленно испорченные банкноты не обмениваются.
Если банкнота или монета оказались испорченными или поврежденными, следует обратиться в какой-либо офис коммерческого банка или в музейный магазин Банка Эстонии.