Четыре цветочных киоска на улице Виру опустели

Четыре из 14 цветочных киосков на улице Виру в Старом городе в настоящий момент пусты. Скорее всего, их вновь сдадут в аренду на следующей неделе, пишет Postimees.
«Договоры об аренде торговых киосков номер 9, 10, 11 и 12 на улице Виру прекращены по соглашению сторон в период с 30 сентября по 8 октября. Во вторник, 6 ноября, прошел аукцион на передачу в пользование пустующих киосков. По результату этого аукциона предположительно на следующей неделе заключат договоры об аренде всех четырех точек», - сказала руководитель Таллиннского департамента предпринимательства Кайри Вахер.
Напомним, что середине февраля власти Таллинна организовали аукцион по распределению мест на цветочном рынке на улице Виру. Для участия в аукционе зарегистрировались более 50 физических и юридических лиц. Аукцион прошел удачно, в результате устного аукциона была сформирована средняя стоимость аренды одного киоска, которая составила 3800 евро в месяц плюс налог с оборота.