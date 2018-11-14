Четыре цветочных киоска на улице Виру опустели

«Договоры об аренде торговых киосков номер 9, 10, 11 и 12 на улице Виру прекращены по соглашению сторон в период с 30 сентября по 8 октября. Во вторник, 6 ноября, прошел аукцион на передачу в пользование пустующих киосков. По результату этого аукциона предположительно на следующей неделе заключат договоры об аренде всех четырех точек», - сказала руководитель Таллиннского департамента предпринимательства Кайри Вахер.