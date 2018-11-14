Комиссия представила министру предложения об экстренной медицине

«Мы представили министру здоровья и труда ряд предложений по разрешению ситуации в сфере экстренной медицины», – сказал председатель специальной комиссии Айвар Сыэрд. По его словам, система финансирования должна побуждать семейных врачей действовать таким образом, чтобы пациенты в их списках обращались с легкими проблемами со здоровьем в первую очередь к ним.

«Кроме того, необходимо внедрить систему менторства, чтобы помочь семейным врачам, получившим более низкую оценку качества. При этом все семейные врачи должны будут участвовать в оценке применения системы управления качеством. Это позволит получить полное представление об уровне и недостатках всех семейных врачей», – сказал Сыэрд.

«В ближайшие годы необходимо ввести в использование различные электронные решения, которые позволят лучше управлять очередями на лечение. Например, следует разработать общую электронную регистратуру для всех больниц и создать систему, посредством которой семейный врач сможет узнавать, кто из его списка пациентов обращался в скорую помощь или отделение экстренной медицины», – отметил председатель комиссии. По словам Сыэрда, необходимо также создать среду обмена информацией, где записи медицинских работников о диагнозе и лечении пациента можно будет наблюдать в режиме реального времени.

«Кроме того, в своих предложениях мы отметили, что время приема в создаваемых центрах семейных врачей следует продлить в рабочие и, по возможности, и в выходные дни. Необходимо провести ряд анализов относительно длительности очередей и размера платы за визит», – сказал Сыэрд.