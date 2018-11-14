Воотеле Пяй: угроза для госбезопасности не в гражданстве Таклая, а в политическом авантюризме

В своем недавнем эссе в The Atlantic историк и журналист польско-американского происхождения Энн Эпплбаум пишет о том, что отличает современную демократию в Польше и Венгрии от других европейских стран. А именно, там в управленческие структуры в государственных учреждениях и предприятиях берут работников по принципу патриотизма, а не по принципу компетенции. Не мог предположить, что увижу похожий сценарий в Эстонии, где совет Национального телерадиовещания станет обсуждать, годится ли Екатерина Таклая для ETV+ даже не из-за ее воззрений, а из-за формального гражданства. В данном случае инициаторы дебатов по незнанию или невежеству проигнорировали несколько рисков для Эстонии, которые могут сопутствовать подобным дебатам или его потенциальному результату.

Октябрьское решение правления ERR неожиданно спустя пару недель оказалось вопросом госбезопасности в результате инициированной Кристеном Михалом в сиюминутных политических целях авантюры (не учитывающей реальные условия затеи, рискующей провалиться). Несомненно, эта возможность помутить воду в рамках предвыборной кампании и еще раз придвинуть Партию реформ поближе к национал-консерватизму, но в данном случае цель и средства непропорциональны. Кажется, что инициаторы дебатов оказались не способны учесть потенциальный внутри- и внешнеполитический ущерб, который сопутствовал бы объявлению Таклая непригодной. Результаты авантюры могут оказаться значительно более далеко идущими, чем ее авторы хотят или способны предположить.

Во-первых, есть внутригосударственный контекст, где Партия реформ вновь тащит внутреннюю госбезопасность на жертвенный алтарь избирательной кампании. Звучит жестоко, но как иначе назвать, когда значительной части эстонского населения снова напоминают об их маргинальности, по наущению политиков подвергая сомнению компетентного кандидата чисто из-за ее гражданства. Это был бы очередной откат назад для и без того хромающего интеграционного процесса и вода на мельницы кремлевской инфовойны.

Во внутригосударственном плане есть и другие камни преткновения: не создаем ли тем самым прецедент, когда в будущем мы исключим всех людей с иностранным паспортом с постов в наших государственных учреждениях и предприятиях? Будем создавать списки, граждане каких стран могут здесь работать на руководящем посту, а каких нет? Может ли, например, руководить находящейся в частной собственности телекоммуникационной компанией иностранец, учитывая, что телекоммуникационные услуги мы считаем инфраструктурой критической значимости? Как вообще кто-то может в XXI веке взять на себя полномочия измерить национальный настрой другого человека? Джамаль Хашогги был гражданином Саудовской Аравии – сомневаюсь, что это определяло его настроенность. Времена, в которые политики измеряли настроенность людей и исходя из этого направляли их в функционеры или Сибирь, вроде бы давно прошли.