Цена на нефть в свободном падении, а цены на эстонских заправках и не думают снижаться

Цены как на нефть марки Brent, так и на продаваемую преимущественно в США WTI упали почти на семь процентов, соответственно до 65,71 и до 55,78 долларов за баррель. «Это как банковский марафон», - сказал агентству Reuters аналитик маклерской фирмы Price Futures Group Филл Флайнн. «Это дошло до той точки, когда ситуация больше не зависит от финансовых показателей, это полный обвал цен», - добавил он.

В то же время на эстонских заправках большого снижения цен не заметно. Например, на Olerex бензин чуть-чуть подешевел, но, например, дизель по-прежнему стоит столько же, сколько стоил на прошлой неделе.

ERR писал, что во вторник продавцы топлива скорее подняли цены. Руководитель Circle K Eesti Кай Реало подчеркнула, что падение цен на нефть в итоге обязательно отразится на ценах на моторное топливо.

«Сейчас цена на дизель несколько поднялась, поскольку мы начали продавать зимнее топливо. В Эстонии никогда не знаешь, когда придет мороз и лучше перебдеть, чем недобдеть», - сказала Реало.