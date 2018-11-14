Фото: iPhone X отреагировал на обновление iOS взрывом

Мужчина отметил, что это произошло спустя 10 месяцев нормальной работы. По его словам, сразу после обновления операционной системы, которая происходила во время зарядки гаджета, из него начал идти дым. А после он и вовсе взорвался.

Владелец смартфона отметил, что использовал оригинальное зарядное устройство и кабель, а взрыв произошел сразу после того, как он отсоединил гаджет от зарядки.

В Apple Support отреагировали на инцидент, отметив, что это для гаджета "определенно не естественное поведение". В настоящее время специалисты продолжают выяснять причины.