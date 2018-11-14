Ср, 14.11.2018
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Эстонский спортсмен попался на допинге

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Marko Kettunen

ФОТО: IIHF.com

Международная федерация хоккея сообщила, что хоккеист сборной Эстонии, Марко Кеттунен сдал две положительные допинг-пробы, передает Postimees.

Кеттунен сдал две положительные допинг-пробы 25 апреля, после матча чемпионата мира по хоккею в группе В, Эстония-Румыния. В крови Кеттунена обнаружен кленбутерол. ИИХФ назначила Кеттунену четырехлетнюю дисквалификацию. Рeшение ИИХФ Кеттунен может обжаловать в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

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