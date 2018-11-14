«Просто хотел попугать»: в России школьник принес в класс топор, ножи и бензин, а когда все отняли, принял крысиный яд

По сведениям источника издания, подросток смог пронести оружие и топливо в школьный кабинет. Во время урока он достал топор и начал показывать его одноклассникам. "Убийством не угрожал, но таким образом он, как выяснилось, хотел напугать ребят, якобы оскорблявших его накануне. Ножи и топор в дело не пошли, бензин тоже", - рассказал источник портала.

После того, как учитель отобрал опасные предметы, школьник принял неизвестное вещество, которое принес с собой, сообщили в комитете образования, науки и молодежной политики администрации Волгоградской области, назвав произошедшее внештатной ситуацией. По данным источника "Волгограда онлайн", мальчик принял крысиный яд, причем сделал это в кабинете директора. Мальчик госпитализирован в Даниловскую ЦРБ.

Другие учащиеся в ходе инцидента не пострадали, за медицинской помощью не обращались. В Краснянской школе проводится масштабная проверка. Неизвестно, как школьник смог беспрепятственно пронести топор, нож и пятилитровую канистру с бензином в кабинет. В областном комитете образования в свою очередь утверждают, что топора в классе не было.

Как сообщила РИА "Новости" начальник отдела образования администрации Даниловского района Ирина Демченко, одноклассники подростка в один голос утверждают, что тот не хотел причинять никакого вреда. По информации полиции, школьник на учете подразделения по делам несовершеннолетних не состоит и воспитывается только матерью, при этом семья считается благополучной.

Источник агентства в правоохранительных органах отметил, что у подростка мог быть конфликт с кем-то в школе. "Просто хотел напугать одноклассников, поэтому и пришел в класс с топором, ножами и канистрой бензина. Он все это просто выложил на парту, учитель - мужчина - сходил за коллегами, и вместе они уже отправили ребенка к директору школы. Там при взрослых подросток съел что-то - предположительно, крысиный яд. Его одноклассники тоже видели, что он что-то глотал еще в классе", - сказал собеседник РИА "Новости".

Как сообщает Telegram-канал Mash, в классе подростка называли жирным: "Учителя говорят, что он замкнутый и друзей у него нет, а одноклассники еще и обзывают его жирным и смеются. Вот он и пришел мстить".

Внимание СМИ к подобным инцидентам обострилась после керченской бойни, в ходе которой студент политехнического колледжа Владислав Росляков открыл стрельбу и устроил взрыв в учебном заведении. Жертвами трагедии стали 20 человек. Около 50 человек были госпитализированы. Нападавший покончил с собой в библиотеке. Уголовное дело, возбужденное по статье "теракт", позже было переквалифицировано на статью "убийство".

Президент России Владимир Путин после бойни в Керчи заявил, что она стала результатом глобализации и создания лже-героев для молодежи. "В соцсетях, в интернете мы видим, что целые сообщества созданы <...> Это значит, что мы не создаем нужного, интересного и полезного контента для молодых людей. Они хватают вот этот суррогат героизма", - заявил президент.

31 октября в Архангельске 17-летний студент второго курса политехнического колледжа Михаил Жлобицкий пришел в здание регионального управления ФСБ, и на входе устроил взрыв. Он скончался от полученных травм, а три сотрудника спецслужб получили ранения. СК РФ квалифицировал произошедшее как теракт и возбудил уголовное дело по ст. 205 УК РФ.