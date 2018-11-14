Глава МИД Литвы предупредил об опасности российских ракет для Европы

По словам Линкявичуса, соглашения о контроле над вооружениями очень важны, но не менее важно, чтобы все стороны их соблюдали. Если этого не происходит, то нужно заставить нарушителей это делать. До сих пор все призывы и критика в адрес России не принесли результатов. Впрочем, как считает политик, ситуация не драматична, поскольку контакты между США и Россией продолжаются: недавно советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон посетил Москву, вскоре состоится саммит Путина и Трампа, и это - обнадеживающие сигналы.

Страны Балтии беспокоят ракетные комплексы "Искандер", размещенные Россией в Калининградской области, заявил глава МИД Литвы. Россияне говорят о балансе и адекватных ответах, однако данный шаг ни в коем случае не является адекватным, поскольку, по словам политика, "у нас нет средств защиты", и "мы не строим агрессивных планов".

Кроме того, как заметил Линкявичус, эти ракеты, которые могут быть оснащены ядерными боеголовками, способны достичь не только Вильнюса, Риги или Таллина, но и Берлина. По его словам, эта мера направлена на эскалацию, и это не утверждение, а факт. Если Россия ожидает честного диалога, то должна продемонстрировать готовность к сотрудничеству, считает министр.