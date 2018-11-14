Галерея: в заброшенном доме в Рапламаа нашли останки десятков животных

В разрушающемся сеновале, на старом складе и в подсобке, расположенных в деревне Пурила, обнаружены останки быков и телят. Пока Ветеринарно-пищевой департамент не имеет никакой информации о владельце животных, который мог вывезти их останки в деревню. Поскольку не найдены номерные знаки, нет возможности установить и собственника, пишет Postimees.