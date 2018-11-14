Галерея: в заброшенном доме в Рапламаа нашли останки десятков животных

В разрушающемся сеновале, на старом складе и в подсобке, расположенных в деревне Пурила, обнаружены останки быков и телят. Пока Ветеринарно-пищевой департамент не имеет никакой информации о владельце животных, который мог вывезти их останки в деревню. Поскольку не найдены номерные знаки, нет возможности установить и собственника, пишет Postimees.
Все указывает на то, что таким диким способом пытались сэкономить на утилизации животных.
Есть подозрения, что трупы животных свозили в Пурила минимум год, если не несколько лет. Если одно животное мумифицировалось, то от многих других остались лишь кости.
Согласно действующим в Эстонии законам, останки животных нужно утилизировать. Этим занимается фирма AS Vireen, которая собирает умерших животных у сельхоз производителей на материке и на Сааремаа и уничтожает их.