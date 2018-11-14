Ср, 14.11.2018
Если забрать у отделений ЭМО миллион и передать его на дежурства в центрах здоровья, то ситуация начала бы улучшаться. Ингмар Линдстрём
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Галерея: в заброшенном доме в Рапламаа нашли останки десятков животных

Галерея: в заброшенном доме в Рапламаа нашли останки десятков животных Осторожно, фото могут шокировать

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В разрушающемся сеновале, на старом складе и в подсобке, расположенных в деревне Пурила, обнаружены останки быков и телят. Пока Ветеринарно-пищевой департамент не имеет никакой информации о владельце животных, который мог вывезти их останки в деревню. Поскольку не найдены номерные знаки, нет возможности установить и собственника, пишет Postimees.

Все указывает на то, что таким диким способом пытались сэкономить на утилизации животных.

Есть подозрения, что трупы животных свозили в Пурила минимум год, если не несколько лет. Если одно животное мумифицировалось, то от многих других остались лишь кости.

Согласно действующим в Эстонии законам, останки животных нужно утилизировать. Этим занимается фирма AS Vireen, которая собирает умерших животных у сельхоз производителей на материке и на Сааремаа и уничтожает их.

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