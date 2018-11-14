Ср, 14.11.2018
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Галерея: Сависаар презентовал новую книгу о себе

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В книжном магазине Rahva Raamat, расположенном в торговом центре «Виру», сегодня вечером презентовали книгу «Эдгар Сависаар – политик и романтик». На месте побывал и сам Сависаар, пишет Postimees.

Книгу, состоящую из мемуаров и взглядов на жизнь Сависаара, составили Тойво Тоотсен, Хейки Раудла и Айн Саарна. Книга выпущена издательством Maagiline Ruum.

На презентации присутствовали как составители книги, так и Эдгар Сависаар лично.

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