Галерея: Сависаар презентовал новую книгу о себе
14 ноября 2018, 18:51
В книжном магазине Rahva Raamat, расположенном в торговом центре «Виру», сегодня вечером презентовали книгу «Эдгар Сависаар – политик и романтик». На месте побывал и сам Сависаар, пишет Postimees.
Книгу, состоящую из мемуаров и взглядов на жизнь Сависаара, составили Тойво Тоотсен, Хейки Раудла и Айн Саарна. Книга выпущена издательством Maagiline Ruum.
На презентации присутствовали как составители книги, так и Эдгар Сависаар лично.