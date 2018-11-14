Неожиданно: установлен источник жуткого ночного звука, напугавшего жителей Таллинна

"Во вторник ночью в 2:30 в одном из локомотивов Operail случилась техническая неполадка, которая сама по себе опасности для людей не представляла, однако в результате этого включился горн", - объяснил член правления AS Operail или бывшего EVR Cargo Рауль Тоомсалу.

По словам Тоомсалу, бригада действовала умело, благодаря чему локомотив смог продолжить работу.

"Извиняемся перед всеми горожанами, которых коснулся этот инцидент. В будущем мы хотим вывезти грузовой транспорт из центра города, мы предложили как Министерству экономики и коммуникаций, так и Eesti Raudtee подумать о строительстве так называемой кольцевой железной дороги", - сказал Тоомсалу.